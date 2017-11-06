Надзвичайна ситуація: у Черкасах відновили водопостачання

У Черкасах відновлено водопостачання, яке через аварію електромереж було вимкнене майже дві доби

«Щойно включили насоси на водозаборі, потихеньку в разі безперебійного електропостачання будуть підіймати тиск в мережах», – написав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у «Фейсбуці». Пізніше він додав: «Шановні черкащани! Система потихеньку заповнюється водою, в центрі міста тиск 1,6, робочий 2,6,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Черкасах відновлено водопостачання, яке через аварію електромереж було вимкнене майже дві доби

«Щойно включили насоси на водозаборі, потихеньку в разі безперебійного електропостачання будуть підіймати тиск в мережах», – написав міський голова Черкас Анатолій Бондаренко у «Фейсбуці».

Пізніше він додав: «Шановні черкащани! Система потихеньку заповнюється водою, в центрі міста тиск 1,6, робочий 2,6, прошу при покиданні власних домівок перевірити крани. Дякую за розуміння».

Повне відновлення водопостачання в Черкасах очікують до 11 години ранку.

Нагадаємо, у Черкасах булдо оголошено надзвичайну ситуацію у зв’язку з аварією на електромережах, яка залишила «окремі райони міста» без водопостачання. Дніпровська водоочисна станція зупинила роботу внаслідок аварії. Вода в домах черкащан була відсутня близько двох діб.