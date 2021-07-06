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    У Херсоні встановили церкву з пінопласту (фото, відео)

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    Церкву зводять виключно за рахунок небайдужих громадян - У Херсоні встановили церкву з пінопласту (фото, відео)
    Церкву зводять виключно за рахунок небайдужих громадян
    Фото: Херсонська єпархія ПЦУ/Fаcebook

    Якщо в майбутньому технологія себе виправдає, то можна буде будувати такі полегшені і більш дешеві храмові споруди

    У Херсоні громада Православної церкви України встановила церкву з пінопласту. Священнослужителі пояснили, що це нова технологія будівництва – пізніше пінопласт оброблять щільною цементною оболонкою.

    За інформацією пресслужби Херсонської єпархії ПЦУ, будівля була побудована за кілька годин. У будівництві брали участь і перехожі.

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    У Херсоні встановили церкву з пінопласту (фото, відео)
    У Херсоні встановили церкву з пінопласту (фото, відео)
    У Херсоні встановили церкву з пінопласту (фото, відео)

    «Як вже повідомлялося, цей храм будується виключно на пожертви небайдужих людей, яких виявилося досить багато, і це дало можливість напрочуд швидко просунутися в реалізації цього проєкту, без залучення потужних спонсорів», – зазначається у повідомленні.

    «Якщо в майбутньому технологія себе виправдає, там де цього потребуватимуть обставини на місцях, як варіант, можна буде будувати такі полегшені і більш дешеві храмові споруди», – йдеться у повідомлені.

    Тим часом, відповідно до опитування КМІС, проведеного у період від 25 до 28 червня 2021 року, майже третина українців дуже негативно ставляться до очільника РПЦ в Україні (попередня назва УПЦ Московського патріархату – ред.) Онуфрія у той час, як предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія майже половина суспільства сприймає позитивно.

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    Теги: церква РПЦ громада Херсон
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    У Херсоні встановили церкву з пінопласту (фото, відео)