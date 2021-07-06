У Херсоні встановили церкву з пінопласту (фото, відео)

Якщо в майбутньому технологія себе виправдає, то можна буде будувати такі полегшені і більш дешеві храмові споруди

У Херсоні громада Православної церкви України встановила церкву з пінопласту. Священнослужителі пояснили, що це нова технологія будівництва – пізніше пінопласт оброблять щільною цементною оболонкою.

За інформацією пресслужби Херсонської єпархії ПЦУ, будівля була побудована за кілька годин. У будівництві брали участь і перехожі.

«Як вже повідомлялося, цей храм будується виключно на пожертви небайдужих людей, яких виявилося досить багато, і це дало можливість напрочуд швидко просунутися в реалізації цього проєкту, без залучення потужних спонсорів», – зазначається у повідомленні.

«Якщо в майбутньому технологія себе виправдає, там де цього потребуватимуть обставини на місцях, як варіант, можна буде будувати такі полегшені і більш дешеві храмові споруди», – йдеться у повідомлені.

Тим часом, відповідно до опитування КМІС, проведеного у період від 25 до 28 червня 2021 року, майже третина українців дуже негативно ставляться до очільника РПЦ в Україні (попередня назва УПЦ Московського патріархату – ред.) Онуфрія у той час, як предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія майже половина суспільства сприймає позитивно.