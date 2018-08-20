Нафта дешевшає через ситуацію в Китаї і Туреччині



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Інвесторів турбує економічна ситуація в Туреччині та торгові суперечності Вашингтона і Пекіна

Ціни на нафту знижуються в понеділок на тлі занепокоєння інвесторів щодо можливого уповільнення зростання світової економіки у світлі невизначеності в Китаї і проблем у Туреччині.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures опустилася на $0,23 (0,32%) - до $71,6 за барель. У п'ятницю ці контракти подорожчали на $0,4 (0,56%) - до $71,83 за барель. Вартість ф'ючерсу на нафту BRENT на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася на $0,24 (0,36%) - до $65,67 за барель. За підсумками попередньої сесії контракти виросли в ціні на $0,45 (0,69%) - до $65,91 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 1,3%, WTI - на 2,5%. Для обох марок це вже третє тижневе падіння поспіль.

Учасники торгів побоюються, що торгові суперечності Вашингтона і Пекіна починають чинити певний тиск на економіку КНР. Так, минулого тижня були опубліковані офіційні статистичні дані, згідно з якими обсяг роздрібних продажів у країні в липні уповільнив темпи зростання у річному вираженні до 8,8% з 9% у червні, хоча аналітики чекали зростання на 9,2%. Обсяг промислового виробництва в Китаї збільшився в липні в річному вираженні на 6%, при цьому експерти очікували прискорення до 6,3%.

Крім того, інвесторів турбує економічна ситуація в Туреччині. У серпні президент США Дональд Трамп заявив, що санкціонував підвищення вдвічі мит на алюміній і сталь із Туреччини — до 20% і 50% відповідно. Це викликало обвал турецької ліри до історичного мінімуму. Після цього міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг в іноземній валюті Туреччини до B+ з BB-.

«Розчарування інвесторів даними з промислового виробництва з Китаю разом із побоюваннями за економіки, що розвиваються, особливо за Туреччину, чинять тиск на ринок сировинних товарів», — наводить агентство Рейтер слова аналітика Emirates NBD Едварда Белла (Edward Bell).

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 71,73 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 71,69 долара за барель, що на 6 центів нижче рівня закриття торгів ($71,83).