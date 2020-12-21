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    Ціни на нафту падають через повідомлення про новий штам коронавірусу

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    Нафта Brent встановилась на рівні $50,72 (-$1,54) за барель, нафта WTI впала на $1,42 до $47,68 за барель - Ціни на нафту падають через повідомлення про новий штам коронавірусу
    Нафта Brent встановилась на рівні $50,72 (-$1,54) за барель, нафта WTI впала на $1,42 до $47,68 за барель
    Photo: FM

    21 грудня ціни на нафту впали вперше за сім тижнів на 3%

    Поширення нового штаму коронавірусу ставить під загрозу відновлення попиту на нафту, у зв’язку з чим її ціна у понеділок, 21 грудня, вперше за сім тижнів впала на 3%. Про це повідомляє Reuters.

    Зазначається, що повідомлення про новий штам коронавірусу спричинив нові локдауни та зупинку авіасполучення з Британією.

    Нафта Brent встановилась на рівні $50,72 (-$1,54) за барель, нафта WTI впала на $1,42 до $47,68 за барель.

    Експерти вважають, що Brent може повернутися до колишніх значень ─ $50 за барель, а WTI - до $45. 

    Новий штам, про який повідомив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон може мати заразність на 70% більше, що змусило низку країн зачинити кордони у сполученні з Британією.

    Ця інформація також затьмарила повідомлення про готовність США виділити пакет допомоги населенню на час пандемії розміром у $900 мільярдів.

    Нагадаємо, у світі вже 15 країн заборонили авіарейси з Британії через новий штам коронавірусу.

    Теги: нафта ціни авіаперевезення Велика Британія коронавірус
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