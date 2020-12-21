Ціни на нафту падають через повідомлення про новий штам коронавірусу

Нафта Brent встановилась на рівні $50,72 (-$1,54) за барель, нафта WTI впала на $1,42 до $47,68 за барель

21 грудня ціни на нафту впали вперше за сім тижнів на 3%

Поширення нового штаму коронавірусу ставить під загрозу відновлення попиту на нафту, у зв’язку з чим її ціна у понеділок, 21 грудня, вперше за сім тижнів впала на 3%. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що повідомлення про новий штам коронавірусу спричинив нові локдауни та зупинку авіасполучення з Британією.

Нафта Brent встановилась на рівні $50,72 (-$1,54) за барель, нафта WTI впала на $1,42 до $47,68 за барель.

Експерти вважають, що Brent може повернутися до колишніх значень ─ $50 за барель, а WTI - до $45.

Новий штам, про який повідомив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон може мати заразність на 70% більше, що змусило низку країн зачинити кордони у сполученні з Британією.

Ця інформація також затьмарила повідомлення про готовність США виділити пакет допомоги населенню на час пандемії розміром у $900 мільярдів.

Нагадаємо, у світі вже 15 країн заборонили авіарейси з Британії через новий штам коронавірусу.