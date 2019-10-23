«Нафтогаз» назвав фейком інформацію про постачання палива на окупований Донбас



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Нафтогаз: новина про те, що ми постачатимемо газ для ОРДЛО - фейк

У компанії підкреслили, що старі борги списуватися не будуть

НАК «Нафтогаз України» постачає газ підприємствам контрольованої частини Донбасу, тимчасово не враховуючи їхні борги, згенеровані до 2015 року об'єктами, які лишилися на окупованій території. Разом з тим, компанія, як і раніше, не постачатиме газ в ОРДЛО.

Про це пише пресслужба НАК «Нафтогаз України» у Facebook.

«Новина про те, що ми постачатимемо газ для ОРДЛО - фейк. Якщо нам накажуть постачати газ на ці території України до їх звільнення і без можливості збирати за цей газ гроші, ми вам скажемо. Зараз діє постанова №867, якою встановлені правила про постачання газу за спецобов‘язками. В цих правилах є пункт 5, де сказано, що обов‘язки постачати газ населенню, релігійним організаціям чи тепловикам не розповсюджуються на тимчасово окуповані території ОРДЛО. Ніяких змін до цього правила не було», - йдеться у повідомленні.

Компанія пояснює, що постановою №875 передбачається можливість постачати газ підприємствам на контрьольованій частині Луганшини та Донеччини, у яких частина об'єктів розташовала на території ОРДЛО і зібрати заборгованість з цих об'єктів неможливо.

«Є кілька підприємств, розташованих на підконтрольній території, частина об‘єктів яких тепер знаходиться на тимчасово окупованих територіях. По цій частині об‘єктів до цього часу є борги, як за газ проданий їм, так і за теплопостачання надане ними споживачам до 31.12.2014. Зібрати ці борги у такого підприємства зараз об‘єктивно немає можливості. Але така заборгованість враховувалася при визначенні рівня розрахунків (якщо він падає нижче 90%, ми не маємо права постачати газ цим підприємствам на підконтрольній території). Тепер ці старі борги, що з‘явилися до 31.12.2014 року і були згенеровані об‘єктами, які зараз знаходяться на тимчасово окупованій території, не будуть враховуватися при визначенні рівня розрахунків тої частини, яка лишилася на підконтрольній території», - роз'яснили у Нафтогазі.

Компанія підкреслює, що старі борги списуватися не будуть.

«Ці борги постанова не пробачає. Вона лише виводить їх за дужки для визначення рівня розрахунків по тих об’єктах, які є на підконтрольній території, — тимчасово, до звільнення окупованих територій. Є виробники тепла, території яких війна поділила на дві частини. Тепер вони можуть постачати тепло споживачам на підконтрольній території на тих саме умовах, на яких постачають інші тепловики, повністю розташовані в межах підконтрольних районів. Відповідальність за те, щоб затвердити коректний перелік таких об‘єктів і боргів, несе керівництво Донецької і Луганської областей, призначене українською владою. Ми чекаємо на ці переліки», - додали у Нафтогазі.