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    «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для населення та порадив, як зекономити

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    &laquo;Нафтогаз&raquo; рекомендує споживачам переходити на річний тарифний план &laquo;Фіксований&raquo; - «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для населення та порадив, як зекономити
    «Нафтогаз» рекомендує споживачам переходити на річний тарифний план «Фіксований»
    Фото: Главком

    У червні для побутових користувачів тарифу «Місячний» вартість кубічного метра газу сягає 11,94 гривні

    Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка обслуговує близько мільйона побутових споживачів газу, підвищила ціну на блакитне паливо у червні в межах місячного тарифу. Як зазначає пресслужба компанії, таке рішення обумовлене «ситуацією на ринку».

    «ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ГК «Нафтогаз України») розрахувала ціну у рамках тарифного плану «Місячний» у червні, враховуючи поточну ситуацію на ринку. Місячна цінова пропозиція відображає загальну тенденцію зростання цін на газ як на українському, так і на глобальному ринках, і є індикативною», – зазначили у «Нафтогазі».

    Відтак у червні для побутових користувачів тарифу «Місячний» вартість кубічного метра газу сягає 11,94 гривні. При цьому у «Нафтогазі» наголосили, що у межах річного тарифу його вартість складатиме менш як 8 гривень.

    «Клієнти ГК «Нафтогаз України» у рамках річного тарифного плану «Фіксований» мають одну з найвигідніших цін на газ – 7,96 гривні за кубічний метр», – розповіли у компанії.

    За поясненням пресслужби «Нафтогазу», ціна на газ у місячному тарифному плані обумовлена ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років та станом на початок червня продовжували зростати.

    «Зазначимо, що ціни на газ в Україні завжди корелюються з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна інтегрована в європейський газовий ринок з 2015 року», – додали у компанії.

    У «Нафтогазі» наголосили, що підключення до тарифного плану «Місячний» відбувається лише за бажанням клієнта, а за замовчуванням клієнти компанії обслуговуються за річним тарифним планом «Фіксований».

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    Теги: енергетика газ тарифи Нафтогаз України ціни Україна населення
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    «Нафтогаз» підвищив ціну на газ для населення та порадив, як зекономити