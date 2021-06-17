«Нафтогаз» підвищив ціну на газ для населення та порадив, як зекономити

У червні для побутових користувачів тарифу «Місячний» вартість кубічного метра газу сягає 11,94 гривні

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка обслуговує близько мільйона побутових споживачів газу, підвищила ціну на блакитне паливо у червні в межах місячного тарифу. Як зазначає пресслужба компанії, таке рішення обумовлене «ситуацією на ринку».

«ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ГК «Нафтогаз України») розрахувала ціну у рамках тарифного плану «Місячний» у червні, враховуючи поточну ситуацію на ринку. Місячна цінова пропозиція відображає загальну тенденцію зростання цін на газ як на українському, так і на глобальному ринках, і є індикативною», – зазначили у «Нафтогазі».

Відтак у червні для побутових користувачів тарифу «Місячний» вартість кубічного метра газу сягає 11,94 гривні. При цьому у «Нафтогазі» наголосили, що у межах річного тарифу його вартість складатиме менш як 8 гривень.

«Клієнти ГК «Нафтогаз України» у рамках річного тарифного плану «Фіксований» мають одну з найвигідніших цін на газ – 7,96 гривні за кубічний метр», – розповіли у компанії.

За поясненням пресслужби «Нафтогазу», ціна на газ у місячному тарифному плані обумовлена ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років та станом на початок червня продовжували зростати.

«Зазначимо, що ціни на газ в Україні завжди корелюються з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна інтегрована в європейський газовий ринок з 2015 року», – додали у компанії.

У «Нафтогазі» наголосили, що підключення до тарифного плану «Місячний» відбувається лише за бажанням клієнта, а за замовчуванням клієнти компанії обслуговуються за річним тарифним планом «Фіксований».