Платіжка з майбутнього. Кияни отримали дивні квитанції за газ

Киянам пропонують заплатити за газ за червень 2029 року

Частина киян отримає платіжки АТ «Київгаз» за червень 2021 року із помилкою. Про це попереджає пресслужба компанії.

Так, поліграфічною компанією, яка здійснює друк платіжок, була допущена помилка: замість 2021-го року зазначений 2029 рік.

«Рахунки з друкарською помилкою ми вилучили з розсилки. Однак частина платіжок була рознесена споживачам. Якщо вам вже встиг надійти рахунок за червень 2029 року, просимо залишити його без розгляду та, дочекавшись правильного рахунку за червень 2021 року, сплатити у зручний для вас спосіб», – йдеться в повідомленні «Київгазу».

«Якщо ж ви вже сплатили за отриманим рахунком, запевняємо, що кошти будуть зараховані та надійдуть на ваш особовий рахунок», – заспокоюють киян у газовій компанії.

На даний час платіжні документи передруковуються та будуть доставлені споживачам в найкоротший строк.

Нагадаємо, що з травня 2021 року по квітень 2022 року в Україні як базова діє саме річна ціна. Саме на неї автоматично перевели споживачів. Водночас за бажанням люди можуть обрати й інші тарифні плани: місячні чи сезонні.

Раніше уряд скасував держрегулювання цін на газ. Підприємства теплокомуненерго тепер будуть укладати договори на постачання газу самостійно з будь-яким постачальником газу.

Через те, що рівень оплати за газ і житлово-комунальні послуги суттєво зріс, сьогодні будуть претендувати на державну підтримку крім 3 млн домогосподарств, що вже отримують субсидії, ще плюс 1,5-2 млн сімей. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів колишній віце-прем’єр-міністр та ексміністр соціальної політики Павло Розенко.

Читайте також: Найбільший постачальник газу в Києві оголосив річний тариф