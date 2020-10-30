«Нафтогаз» попереджає про зрив опалювального сезону у 24 містах через борги виробників тепла



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13 областей України вже увійшли або розпочинають опалювальний сезон, - Нафтогаз

У компанії зазначили, що крім Києва, боржники залишаються ще в 11 областях

В Україні виробники тепла у 24 населених пунктах досі мають критичні борги за газ, що ставить під загрозу старт опалювального сезону для їхніх клієнтів. Про це повідомляє прессужба «Нафтогазу».

У компанії підкреслили, що, крім столиці, боржники також залишаються у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях.

«13 областей України вже увійшли або розпочинають опалювальний сезон. Там нема жодного міста, де виробник тепла має критичну заборгованість», – йдеться у повідомленні.

Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств могли попередити розвиток проблеми.

Йдеться про виконання обов'язкових умов постачання газу, що передбачені постановою Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867.

Зазначається, що до таких умов, зокрема, належить підписання договору з «Нафтогазом» відповідно до законодавства, а також виконання однієї з трьох наведених нижче умов:

дотримання рівня розрахунків не нижче 90% за усіма укладеними з НАК «Нафтогаз України» договорами (без урахування штрафних санкцій). Для виробника теплової та електричної енергії, управління майном якого здійснює Фонд державного майна, не нижче 60%;

або укладення та виконання договору з НАК «Нафтогаз України» про реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ згідно з типовим договором у межах реалізації Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії»;

абоподання та виконання виробником погодженого виконавчим органом відповідної місцевої ради графіка погашення заборгованості, а також здійснення поточних розрахунків за використаний природний газ.

Як повідомлялося, «Нафтогаз» оприлюднив ціни на газ у листопаді.