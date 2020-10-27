«Чернівцігаз» підготував газорозподільну систему до опалювального сезону



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Важливо, щоби в період найбільших навантажень газові мережі працювали чітко та злагоджено

В цьому році компанія направила 16,5 млн гривень на забезпечення безперебійної та безаварійної роботи системи газопостачання в осінньо-зимовий період. Утримання газорозподільних мереж і споруд на них, модернізація, капітальні та поточні ремонти, фінансуються виключно з коштів, що надходять від буковинців у вигляді плати за доставку газу.

В нинішньому році, особливу увагу приділено модернізації зношених мереж та обладнання газорозподільної системи. Найбільше газопроводів, протяжністю в 4,3 км, компанія замінила в м. Чернівці, Вижницькому, Кіцманському та Сокирянському районах, де близько 7% мереж є зношеними. Також співробітники компанії модернізували 8 ШГРП та комплексно обстежили 859 км підземних газопроводів області. За результатами обстежень, виявили та усунули 57 місць пошкоджень ізоляції.

Важливо, щоби в період найбільших навантажень газові мережі працювали чітко та злагоджено. Фахівці компанії дбають про це протягом року і проводять комплекс заходів, спрямованих на підвищення надійності газопостачання.

«Початок опалювального періоду – це час, коли запускаються котельні теплопостачальних підприємств, вмикаються котли та інше газоспалююче обладнання в будинках. Щоб забезпечити це потрібні час та кошти. Тому вчасна оплата за доставку газу нашими клієнтами вкрай важлива для стабільної та надійної роботи, особливо в період низьких температур», - технічний директор АТ «Чернівцігаз» максим Ладига.

Для того, щоб опалювальний сезон пройшов безперебійно, необхідно підготувати й внутрішньобудинкові мережі. Якщо балансоутримувачі чи власники не забезпечили обслуговування мереж, не уклали договір з АТ «Чернівцігаз» чи іншою спеціалізованою організацією, яка має дозвіл від Держпраці на проведення таких робіт, то нема жодної гарантії, що взимку такі споживачі не залишаться без газу.

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2019 році підприємство протранспортувало близько 250,1 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.