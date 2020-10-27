«Нафтогаз» оприлюднив ціни на газ у листопаді



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У «Нафтогазі» інформують, що зростання ціни відбувається через опалювальний сезон

Ціна на природний газ в листопаді в рамках тарифу «Місячний» складає 6,33 грн/куб.м. з ПДВ (без вартості розподілу)

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії у листопаді.

Як повідомляється на сайті НАК «Нафтогазу», ціна на природний газ в листопаді в рамках тарифу «Місячний» складає 6,33 грн/куб.м. з ПДВ (без вартості розподілу).

«Для тих клієнтів, які у листопаді підключать тариф «Річний», ціна газу на наступні 12 місяців становитиме 6,45 грн/куб.м з ПДВ (без вартості розподілу). Натомість, клієнти, які підключили тариф «Річний» в попередні періоди продовжуватимуть сплачувати за газ по ціні, яку зафіксували при переході на річний тариф», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тариф дає змогу застрахуватися від подальших цінових коливань та зробити витрати на газ планомірними.

У «Нафтогазі» інформують, що до 31 жовтня включно ще можна встигнути підключити тариф «Річний» по ціні 5,24 грн/куб.м з ПДВ.

У компанії наголошують, що зміни цін на газ в листопаді обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо.

Як повідомлялося, у жовтні ціна газу складе 5 374,10 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 24,4% більше, ніж у вересні (4 318,99 грн).

Згідно з рішенням уряду, «Нафтогаз» до 1 травня 2021 року постачатиме природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію ПСО і уклали відповідні договори поставки природного газу.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у вересні встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 4,319 грн за м3, що на 45,3% вище ціни блакитного палива в серпні.

До слова, українцям пояснили, як не переплачувати за газ.