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    Економіка та фінанси

    Україна втратить мільярдні інвестиції та тисячі робочих місць, якщо відмовиться від запуску нового ринку електроенергії - Федерація роботодавців ПЕК

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    1 липня 2019 року має запрацювати новий ринок електроенергії, на введенні якого наголошують західні партнери та від якого залежить мікрофінансова допомога ЄС - Україна втратить мільярдні інвестиції та тисячі робочих місць, якщо відмовиться від запуску нового ринку електроенергії - Федерація роботодавців ПЕК
    1 липня 2019 року має запрацювати новий ринок електроенергії, на введенні якого наголошують західні партнери та від якого залежить мікрофінансова допомога ЄС

    У Федерації вважають, що нині енергетична реформа опинилась під загрозою через наміри окремих депутатів відтермінувати старт реформи

    Країна ризикує втратити тисячі нових робочих місць і залишиться без багатомільярдних інвестицій, якщо відтермінує запуск реформи ринку електроенергії. Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України до керівництва парламенту, депутатів, голови НКРЕКП та радника президента.

    У Федерації вважають, що нині енергетична реформа, що стала провідником вітчизняної енергетики в європейську енергоспільносту, опинилась під загрозою через наміри окремих депутатів відтермінувати старт реформи.

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    «Відмова дати старт ринкові – це суцільні втрати. Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України наголошує, що країна ризикує втратити тисячі нових високооплачуваних робочих місць і залишиться без багатомільярдних інвестицій», - зазначається в звернення.

    У Федерації наголошують, що всі учасники ринку – представники генерації та споживачі готові жити за новими правилами і чотирьох тижнів, що залишились до старту реформи, вистачить для налаштування всіх процесів та запуску дієвих механізмів нового ринку електроенергії.

    «Ринок – це запорука повноцінної конкуренції та прозорого ціноутворення. З 1 липня 2019 року ситуація підкилимного розподілу замовлень та коштів з бюджетів стане неможливою», - переконані автори звернення.

    Нагадаємо, 1 липня 2019 року має запрацювати новий ринок електроенергії, на введенні якого наголошують західні партнери та від якого залежить мікрофінансова допомога ЄС.

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