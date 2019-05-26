Низькі тарифи для заводу феросплавів Коломойського призведуть до зростання цін для промисловості, – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У структурі витрат підприємств Коломойського електроенергія становить до 50%, тому низькі ціни на електроенергію для нього у пріоритеті, пише «Дело»

Український бізнесмен Ігор Коломойський не зацікавлений у реформі ринку електроенергії, оскільки його підприємствам вигідне формування тарифів «у ручному режимі», пише видання «Дело» в редакційній статті «Ринку електроенергії увімкнули гальмо?».

«Усупереч заявам Кабміну, Міненерго, НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг) і енергокомпаній про готовність до вчасного запуску ринку електроенергії, представники команди нового президента вкинули меседж, що ринок потрібно відкласти. А у Верховній Раді розпочали реєстрацію законопроектів, що забезпечують перенесення термінів: один із пропозицією відкласти ринок на 1 жовтня 2019 року (автори – (нардеп від БПП) Олександр Домбровський і [нардеп від «Самопомочі»] Лев Підлісецький), другий – аж на квітень 2020 року (автор [нардеп від Радикальної партії] Юрій Чижмарь)», – ідеться в публікації.

У структурі витрат підприємств Коломойського електроенергія становить до 50%, тому низькі ціни на електроенергію для нього у пріоритеті, підкреслює видання.

«Ініціатива відкласти запуск ринку електроенергії не випадково виникла саме зараз, коли на Банкову разом із новим президентом зайшла нова команда, а у країну стали повертатися опальні олігархи і люди з їхнього оточення. В Ігоря Коломойського є особливий інтерес до сфери електроенергетики. Він власник феросплавних заводів, у собівартості продукції яких витрати на електроенергію становлять 40–50%, і для підтримки високої рентабельності низька ціна електроенергії – головний фактор. Відтермінування реформи ринку електроенергії для нього дуже доречне», – пишуть автори.

У Коломойського є успішний досвід вибивання індивідуальних спецтарифів для феросплавних підприємств: у 2012 році було укладено меморандум з урядом, завдяки якому заводам бізнесмена кілька років надавали електроенергію за пільговою ціною, зазначає портал.

«У разі відновлення практики ручного регулювання занижені тарифи для феросплавних підприємств доведеться компенсувати коштом підвищення тарифів для підприємств інших галузей промисловості. Феросплавні заводи – дуже великі споживачі електроенергії. Наприклад, на Запорізький завод феросплавів припадає половина споживання електроенергії всієї Запорізької області. Нікопольський завод феросплавів споживає електроенергії більше, ніж Івано-Франківська і Тернопільська області разом узяті. Та й для населення тарифи, найімовірніше, зростуть», – вважають у редакції «Дела».

Нагадаємо, 1 липня 2019 року в Україні повинна стартувати реформа ринку електроенергії, яка імплементує норми Третього енергопакету ЄС. У випадку скасування ринку Україна не отримає 500 млн євро макрофінансової допомоги ЄС.

Олігарх Ігор Коломойський в недавньому інтерв'ю відверто завив, що має намір порушити зобов'язання перед міжнародними партнерами і скасувати своєчасне введення ринку.