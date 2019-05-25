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    Економіка та фінанси

    «Нафтогаз» у червні знизить ціну для промислових споживачів

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    «Нафтогаз» у червні знизить ціну для промислових споживачів

    У порівнянні з цінами на травень 2019 року, в червні ціни зменшено на 7,6-7,9%

    У червні 2019 року «Нафтогаз» знизить ціни на газ для промислових споживачів.

    Про це повідомили в прес-службі компанії.

    «Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати. В залежності від цих показників, Нафтогаз пропонує газ за ціною 5 803,00 – 6 423,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)», - повідомляють в компанії.

    Таким чином, у порівнянні з цінами на травень 2019 року, в червні ціни зменшено на 7,6-7,9%.

    Як повідомлялося, після запровадження НКРЕКП нових тарифів для АТ «Укртрансгаз» в кожній області України діятиме своя ціна на газ для побутових споживачів.

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