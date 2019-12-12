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    «Нафтогаз» уклав контракти на гарантовану поставку додаткових обсягів газу в Європі, - Коболєв

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    <span>Андрій Коболєв зазначив, що на початок сезону Україна накопичила рекордні обсяги газу у підземних сховищах</span> - «Нафтогаз» уклав контракти на гарантовану поставку додаткових обсягів газу в Європі, - Коболєв
    Андрій Коболєв зазначив, що на початок сезону Україна накопичила рекордні обсяги газу у підземних сховищах

    У випадку припинення транзиту російського газу Україна буде отримувати газ із західного напрямку

    НАК «Нафтогаз України» уклав контракти на гарантовану поставку додаткових обсягів газу у першому кварталі 2020 році. Про це повідомив голова правління НАК Андрій Коболєв у Facebook.

    Як зазначив Коболєв, компанія залучила фінансування, щоб мати можливість купувати цей газ на початку наступного року. Він нагадав, що на початок сезону Україна накопичила рекордні обсяги газу у підземних сховищах.

    «Ми провели модернізацію нашої ГТС, щоб мати технічну можливість прокачувати газ з заходу на схід. Ми активно допомагаємо Молдові забезпечити надходження газу і співпрацюємо з Єврокомісією, Румунією, Польщею, та іншими країнами ЄС, щоб усі були готові і там», - додав він.

    Прицьому прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не виключає, що переговори про транзит газу з Росією будуть йти на фоні нової «газової війни».

    Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський після зустрічі в нормандському форматі в Парижі заявив, що ймовірність підписати транзитний контракт з Росією стала більшою.

    ЄС газ Нафтогаз України Андрій Коболєв транзит фінансування Володимир Зеленський Україна президент ГТС Олексій Гончарук
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