«Нафтогаз» уклав контракти на гарантовану поставку додаткових обсягів газу в Європі, - Коболєв



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Андрій Коболєв зазначив, що на початок сезону Україна накопичила рекордні обсяги газу у підземних сховищах

У випадку припинення транзиту російського газу Україна буде отримувати газ із західного напрямку

НАК «Нафтогаз України» уклав контракти на гарантовану поставку додаткових обсягів газу у першому кварталі 2020 році. Про це повідомив голова правління НАК Андрій Коболєв у Facebook.

Як зазначив Коболєв, компанія залучила фінансування, щоб мати можливість купувати цей газ на початку наступного року. Він нагадав, що на початок сезону Україна накопичила рекордні обсяги газу у підземних сховищах.

«Ми провели модернізацію нашої ГТС, щоб мати технічну можливість прокачувати газ з заходу на схід. Ми активно допомагаємо Молдові забезпечити надходження газу і співпрацюємо з Єврокомісією, Румунією, Польщею, та іншими країнами ЄС, щоб усі були готові і там», - додав він.

Прицьому прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не виключає, що переговори про транзит газу з Росією будуть йти на фоні нової «газової війни».

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський після зустрічі в нормандському форматі в Парижі заявив, що ймовірність підписати транзитний контракт з Росією стала більшою.