У «Нафтогазі» запевнили, що Північний потік-2 буде зупинено



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Пресслужба «Нафтогазу» зазначила, що санкції, які зупинять роботи з будівництва Північного потоку-2, таки включені в законопроєкт, яким ухвалюється оборонний бюджет США

Північний потік-2 буде зупинено. Про це написав уповноважений по роботі з органами державної влади НАК «Нафтогаз України» Вадим Гламаздін у Facebook.

«Північний потік-2 – це зброя. І Україні, як і всьому світові, потрібно докласти максимальних зусиль, аби ця зброя не була завершена і в Росії не було можливості її використати. І сьогодні – визначальний день у цій боротьбі. Три роки тому, коли ми з Олександром Харченком починали нашу боротьбу, ми якось пожартували, що найкрутіше було би дозволити росіянам витратити максимум грошей та добудувати відсотків на 90 – і потім зупинити будівництво. Хто ж знав тоді, що цей жарт виявиться пророчим…», - зазначив він.

Гламаздін розповів, що нещодавно було оприлюднено підсумки конференції щодо узгодження тексту законопроекту NDAA. «Сьогодні ж буде оприлюднено і текст законопроєкту – і він міститиме санкції щодо компаній, які постачають технології та кораблі для побудови російських морських енергетичних трубопроводів. Це вже офіційна інформація. Цей текст погоджено всіма учасниками процесу NDAA і буде проголосовано найближчими днями (голосування у Палаті представників очікується у четвер, Сенат голосуватиме на самому початку наступного тижня). А вже до кінця наступного тижня його буде підписано президентом США і він стане законом. І ПП2 буде зупинено. І це не просто перемога – це без перебільшення визначальна подія для України та всієї Європи», - додав він.

За словами Гламаздіна, це були дуже складні і виснажливі три роки. «Три роки боротьби на всіх фронтах одразу. Боротьби за Україну, в якій уряд України був… проти цієї боротьби. Боротьби, в яку не вірив майже ніхто в самій Україні. Але ми не складали рук, вірили і пройшли цей шлях – і перемогли. І я щиро і безмежно вдячний всім, хто долучився та допоміг досягти цього результату», - резюмував посадовець.

У свою чергу глава НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв зазначив, що повірить у зупинення Північного потоку-2 , як тільки побачить санкції в дії. Але наголосив, що прогрес дійсно вражає.

«Чекаємо на голосування в обох палатах та підписання. Щиро дякую за роботу та всім причетним за допомогу», - додав Коболєв.

Пресслужба «Нафтогазу» теж зазначила, що санкції, які зупинять роботи з будівництва Північного потоку-2, таки включені в законопроєкт, яким ухвалюється оборонний бюджет США.

«Очікуємо, що проєкт буде проголосований в обох палатах американського парламенту і підписаний президентом Трампом до початку Різдвяних свят», - йдеться у повідомленні «Нафтогазу».

Американські законодавці включили положення про санкції щодо компаній, що беруть участь в проєкті «Північний потік-2», до проєкту оборонного бюджету (National Defense Authorization Act, NDAA) на наступний рік, який з великою ймовірністю буде схвалений.