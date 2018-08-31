«Нафтогаз» збільшив ціну на газ для промислових споживачів



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Цінові пропозиції були скориговані через значні зміни складників ціни природного газу

НАК «Нафтогаз України» за укладення контрактів із 30 серпня збільшує ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, з 1 вересня 2018 року на 20,8% (на 2 тис. 111,2 грн) порівняно із серпнем - до 12 тис. 249,6 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ за передоплатою обсягом понад 50 тис. куб. м за місяць за умови відсутності боргів перед компанією, і для 100%-вих «дочок» «Нафтогазу».

Для інших покупців за укладення контрактів із 30 серпня ціна в наступному місяці зросте на 20,3% (на 2 тис. 254,8 грн) - до 13,338 тис. за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

«Цінові пропозиції були скориговані через значні зміни складників ціни природного газу, зокрема зростання котирувань на європейських хабах і зниження середньозваженого курсу гривні до долара США і євро», - наголошується в повідомленні «Нафтогазу».

Спочатку, 17 серпня, НАК оголосив про підвищення цін для промспоживачів із вересня на 4,6% порівняно із серпнем - до 10 тис. 599,6 грн і 11 тис. 594,4 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ). Ці ціни застосовувалися під час укладання договорів на поставку до 29 серпня (включно).

До слова, за три роки, що пройшли з початку реформи газового ринку, НАК «Нафтогаз України» отримав з державного бюджету 200,8 млрд грн.