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«Нам дуже боляче». Глава греко-католиків прокоментував події у Лаврі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
«Нам дуже боляче». Глава греко-католиків прокоментував події у Лаврі
Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав
фото з вільних джерел

Блаженніший Святослав зауважив, що інколи від держави бракує чіткої політики щодо Української Православної Церкви

Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври. Предстоятель порівняв поведінку представників московської церкви в Україні з поведінкою олігархів, що завдає моральних втрат авторитету Церкви, як такої. Про це та інше Блаженніший Святослав розповів в інтерв’ю радіо «Марія» 12 квітня 2023 року.

«Нам дуже боляче спостерігати за всім тим, що діється довкола лаври. Цей біль має кілька причин. По-перше, дуже болюче дивитися на ганебну поведінку представників Української Православної Церкви, яка інколи нагадує поведінку олігархів. І це певний виклик суспільній моралі».

«Я не хочу нікого осуджувати, але це б’є по всіх, завдає моральних втрат авторитету Церкви як такої», – ствердив Блаженніший Святослав.

Також Главі УГКЦ прикро, що Українська держава впродовж понад 30 років не впорядкувала своїх відносин як власник цього національного історичного заповідника з орендаторами.

«І коли сьогодні держава вимагає дотримуватися законів, очевидно, що в того, хто їх ніколи не шанував, виникає таке відчуття, що його переслідують. Той, для кого закон був неписаний, як і для багатьох олігархів, відчуває образу гідності, коли змушений виконувати цей закон», – зазначив архиєрей.

Блаженніший Святослав зауважив, що інколи від держави бракує чіткої політики щодо Української Православної Церкви.

«І для того, щоби справді можна було побачити світло довкола цього великого болю і скандалу, потрібно дотримуватися закону обом сторонам. Ми дуже уважно спостерігатимемо за діями влади, бо сьогодні вони не до кінця зрозумілі, зокрема міжнародній спільноті», – вважає Глава Церкви.

Також Блаженніший Святослав зауважив, що коли йдеться про святиню для цілого народу, державного закону тут повинні дотримуватися обидві сторони – і власник, тобто держава, і орендар.

Предстоятель пригадав ситуацію в Італії, коли в одному з монументів національної спадщини, що є державною власністю, монаша спільнота захотіла переобладнати келії, оскільки комфорт монахів XVII століття відрізняється від їхнього комфорту у ХХІ століття. Монахи зробили реконструкцію певних просторів, не погодивши з державною службою охорони пам’яток. Тоді ігумен ледь не опинився за ґратами. І нікому не спало на думку звинувачувати державу в переслідуванні Церкви.

Глава УГКЦ розповів і про інший біль із цього приводу. «Сьогодні ми все частіше чуємо, що є небезпека разом із водою виплюснути дитину. Такого типу скандал довкола лаври формує дуже радикальне ставлення до церковного духовного життя загалом… Ми чули заяву митрополита Епіфанія з негативною оцінкою танців, які там відбувалися, коли інші особи молилися… Небезпечними для суспільного миру та злагоди є і заклики суто атеїстичних угруповань, які, беручи як привід такого типу скандальну поведінку духовенства, намагаються усунути зі суспільного дискурсу, дискредитувати будь-яке церковне релігійне життя», – сказав він.

Блаженніший Святослав зауважив, що скандал у лаврі стає викликом для усього релігійного середовища: і для протестантів, і для греко-католиків, і для римо-католиків, і для православних. «Люди втрачають моральні духовні орієнтири, коли якась Церква стає небезпечною з погляду державної безпеки… Тут держава повинна карати колаборантів, зрадників. Але ми розуміємо, якщо яка-небудь Церква втрачає кредит довіри, то це може спричинити потужну хвилю секуляризації. Тому мені дуже боляче», – ствердив Глава УГКЦ.

«Та все ж я вірю в мудрість українського народу. Вірю, що ми є християнським, віруючим народом, і що ті наші духовні критерії оцінки драматичних ситуацій допоможуть знайти правильне вирішення навіть тих проблем, які не вирішувалися десятиліттями і загострилися саме тепер, під час війни», – резюмував Блаженніший Святослав.

Джерело: Департамент інформації УГКЦ

Теги: Московська церква в Україні церква УГКЦ

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