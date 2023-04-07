Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Два поверхи, п'ять кімнат і джакузі: УПЦ МП продає резиденцію у Франківську за $100 тис.

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Два поверхи, п'ять кімнат і джакузі: УПЦ МП продає резиденцію у Франківську за $100 тис.
Служителі УПЦ МП продають розкішний будинок
колаж glavcom.ua

Загальна площа розкішного будинку – 230 кв. м

В Івано-Франківську Московська церква виставила на продаж своє єпархіальне управління, яке здивувало розкішшю. Про це повідомляють місцеві видання. 

Офіс священників знаходиться у селі Крихівці на вул. Виноградна, 10. В описі до фотографій зазначають, що будинок має два поверхи, земельну ділянку в шість соток, п'ять кімнат, кухню, два санвузли з джакузі, гараж на пульті. Крім того, в резиденції церковників є алкобар.

5 фото
На весь екран
Церковники виставили на продаж розкішну резиденцію
фото з відкритих джерел

За маєток планують виручити $105 тис. Загальна площа будинку – 230 кв. м.

Два поверхи, п'ять кімнат і джакузі: УПЦ МП продає резиденцію у Франківську за $100 тис. фото 1

Ймовірно, згадане журналістами оголошення було видалене. Проте на порталі збереглося інше з продажу цього ж будинку. Опис у ньому скупіший і в галереї немає знімка із джакузі, проте ціна та ж – $105 тис. «без комісії та зайвих витрат».

Два поверхи, п'ять кімнат і джакузі: УПЦ МП продає резиденцію у Франківську за $100 тис. фото 2

За фото з цього оголошення можна помітити, що будинок розташований неподалік церкви. 

Два поверхи, п'ять кімнат і джакузі: УПЦ МП продає резиденцію у Франківську за $100 тис. фото 3

Нагадаємо, що нещодавно Московський патріархат влаштував провокацію у Франківську. Служителі УПЦ МП не пускали священнослужителів ПЦУ в храм, який тепер офіційно належить Православній церкві. 

Теги: церква Івано-Франківськ Московська церква в Україні

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новинський упевнений, що церква виграє справу в суді
Виселення з Лаври. Підсанкційний олігарх погрожує Україні
17 березня, 08:58
Свято-Успенська Почаївська лавра
Тернопільська облрада готується до виселення Московської церкви з Почаївської лаври
21 березня, 11:24
Архімандрит Антоній намагався маніпулювати вірянами
Архімандрит Московського патріархату обізвав своїх вірян «стадом» (відео)
27 березня, 20:11
Митрополит Павло знову взявся погрожувати журналістам
«Зараз вдарю палицею». Московський патріархат відмовився покидати Лавру (оновлено)
30 березня, 13:00
У Хмельницькому московські попи побили військового (відео)
У Хмельницькому московські попи побили військового (відео)
2 квiтня, 13:04
У зборах взяло участь близько 1000 людей
У Хмельницькому парафія Московської церкви перейшла до ПЦУ
5 квiтня, 21:02
Демонтовано дерев'яну церкву святого рівноапостольного князя Володимира, яка розташована в житловому масиві Сихів
У Львові розпочався демонтаж самовільно збудованої церкви УПЦ МП (фото, відео)
Вчора, 11:29
Військовий шпиталізований до хмельницької лікарні
Став відомий діагноз військового, якого побив представник Московського патріархату
Вчора, 13:36
Львів’яни назвали рекламну кампанію магазину BadBoy зневагою до почуттів вірян
«Усе для причастя»: у Львові алкомаркет втрапив у скандал через напис на фасаді (фото)
Сьогодні, 04:08

Події в Україні

Два поверхи, п'ять кімнат і джакузі: УПЦ МП продає резиденцію у Франківську за $100 тис.
Два поверхи, п'ять кімнат і джакузі: УПЦ МП продає резиденцію у Франківську за $100 тис.
Росія біля Авдіївки протягом минулого тижня втратила кілька тисяч солдатів – ISW
Росія біля Авдіївки протягом минулого тижня втратила кілька тисяч солдатів – ISW
Порошенко приїхав на службу в Києво-Печерську лавру
Порошенко приїхав на службу в Києво-Печерську лавру
Три російські МіГ-31К відлетіли з Білорусі: Повітряні сили пояснили навіщо
Три російські МіГ-31К відлетіли з Білорусі: Повітряні сили пояснили навіщо
«Бавовна» в районі Мелітополя: окупанти втратили все, що звозили чотири дні
«Бавовна» в районі Мелітополя: окупанти втратили все, що звозили чотири дні
Росіяни обстріляли Станіслав: поранено матір з дітьми
Росіяни обстріляли Станіслав: поранено матір з дітьми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Келію нового намісника Лаври Авраамія пограбовано та розтрощено
16K
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7912
Відчуває свою поразку. Путін дав нову задачу військовим РФ
6255
Окупантам приготуватися: розвідка анонсувала нові спецоперації
5863
У мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України – ЗМІ
5490
Залужний показав, як ЗСУ знищують росіян під Бахмутом (відео)

Новини

«Початок великого процесу». Польський експерт пояснив, чим важлива зустріч Зеленського та Дуди
Вчора, 17:40
Що відбувається в епіцентрі бойових дій: свіжі дані від Генштабу
Вчора, 06:41
ЗСУ завдали потужних ударів по окупантах і збили високоточний російський дрон
5 квiтня, 06:46
Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
3 квiтня, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
3 квiтня, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
3 квiтня, 06:27

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту