Два поверхи, п'ять кімнат і джакузі: УПЦ МП продає резиденцію у Франківську за $100 тис.
Загальна площа розкішного будинку – 230 кв. м
В Івано-Франківську Московська церква виставила на продаж своє єпархіальне управління, яке здивувало розкішшю. Про це повідомляють місцеві видання.
Офіс священників знаходиться у селі Крихівці на вул. Виноградна, 10. В описі до фотографій зазначають, що будинок має два поверхи, земельну ділянку в шість соток, п'ять кімнат, кухню, два санвузли з джакузі, гараж на пульті. Крім того, в резиденції церковників є алкобар.
За маєток планують виручити $105 тис. Загальна площа будинку – 230 кв. м.
Ймовірно, згадане журналістами оголошення було видалене. Проте на порталі збереглося інше з продажу цього ж будинку. Опис у ньому скупіший і в галереї немає знімка із джакузі, проте ціна та ж – $105 тис. «без комісії та зайвих витрат».
За фото з цього оголошення можна помітити, що будинок розташований неподалік церкви.
Нагадаємо, що нещодавно Московський патріархат влаштував провокацію у Франківську. Служителі УПЦ МП не пускали священнослужителів ПЦУ в храм, який тепер офіційно належить Православній церкві.
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