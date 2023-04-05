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Скандал на Буковині: служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скандал на Буковині: служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ
Біля храму зібрався натовп
фото з відкритих джерел

Домовину із загиблим військовослужбовцем не пропустили до церкви Московського патріархату попри сльози матері

У селі Задубрівка,  що на Буковині, сьогодні, 5 квітня, прощаються із загиблим Героєм Іваном Назарієм. Але у церкву Московського патріархату не пускають домовину загиблого для відспівування та людей, які прийшли попрощатися. Про це повідомляють місцеві видання. 

«Адепти Московського патріархату не впускають тіло воїна до церкви. Вони провокують бійку. Ніхто нічого не пояснює, чому домовину із загиблим військовим не пускають до церкви. А просто стоять і не пропускають похоронну процесію», – розповів священник Віталій Мензак.

Скандал на Буковині: служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ фото 1

Мати загиблого військового у сльозах просить пустити їх до церкви. Але потрапити до храму люди не можуть, адже священник УПЦ МП Дуров просто заблокував в’їзд до церкви. Люди, які прийшли на похорон, обурені і вигукують біля церкви «Геть московського попа!», «Воїна до церкви».

Мати у сльозах просить церковників відспівати сина
Мати у сльозах просить церковників відспівати сина

Віряни церкви архістратига Михайла ще чотири роки тому перейшли до ПЦУ. У громади усі документи на руках, але їх не пускають до церкви служителі Московського патріархату і не дозволяють проводити богослужіння.

Скандал на Буковині: служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ фото 2

Службу проводять під церквою, але люди все ж намагаються потрапити до храму. Наразі там конфліктна ситуація. На місці присутні поліцейські, які слідкують за ситуацією і забезпечують охорону громадського порядку.

Нагадаємо, що Росія підтвердила зв'язок із УПЦ МП на офіційному рівні. Раніше Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні.

До слова, міськрада Хмельницького на позачерговій сесії 4 квітня проголосувала за припинення користування Московською церквою всіма земельними ділянками на території громади. Проте московські попи незаконно вивозять майно з храму.

Теги: похорон Московська церква в Україні священник

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