Скандал на Буковині: служителі УПЦ МП відмовилися відспівувати полеглого воїна ЗСУ

Домовину із загиблим військовослужбовцем не пропустили до церкви Московського патріархату попри сльози матері

У селі Задубрівка, що на Буковині, сьогодні, 5 квітня, прощаються із загиблим Героєм Іваном Назарієм. Але у церкву Московського патріархату не пускають домовину загиблого для відспівування та людей, які прийшли попрощатися. Про це повідомляють місцеві видання.

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«Адепти Московського патріархату не впускають тіло воїна до церкви. Вони провокують бійку. Ніхто нічого не пояснює, чому домовину із загиблим військовим не пускають до церкви. А просто стоять і не пропускають похоронну процесію», – розповів священник Віталій Мензак.

Мати загиблого військового у сльозах просить пустити їх до церкви. Але потрапити до храму люди не можуть, адже священник УПЦ МП Дуров просто заблокував в’їзд до церкви. Люди, які прийшли на похорон, обурені і вигукують біля церкви «Геть московського попа!», «Воїна до церкви».

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Мати у сльозах просить церковників відспівати сина

Віряни церкви архістратига Михайла ще чотири роки тому перейшли до ПЦУ. У громади усі документи на руках, але їх не пускають до церкви служителі Московського патріархату і не дозволяють проводити богослужіння.

Службу проводять під церквою, але люди все ж намагаються потрапити до храму. Наразі там конфліктна ситуація. На місці присутні поліцейські, які слідкують за ситуацією і забезпечують охорону громадського порядку.

Нагадаємо, що Росія підтвердила зв'язок із УПЦ МП на офіційному рівні. Раніше Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні.

До слова, міськрада Хмельницького на позачерговій сесії 4 квітня проголосувала за припинення користування Московською церквою всіма земельними ділянками на території громади. Проте московські попи незаконно вивозять майно з храму.