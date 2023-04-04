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Кам’янець-Подільський забрав у Московської церкви право на користування землею

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кам’янець-Подільський забрав у Московської церкви право на користування землею
фото з відкритих джерел

Депутати міста проголосували «за» 19 проєктів рішень про припинення користування земельними ділянками московською церквою

Сьогодні, 4 квітня, депутати Кам'янець-Подільської міської ради підтримали заборону Української православної церкви і проголосували за припинення права користування земельними ділянками у місті для неї. Про це повідомив міський голова Кам’янця-Подільського Михайло Посітко.

Посітко зазначив, що 4 квітня депутати Кам'янець-Подільської міськради одностайно ухвалили три звернення.

  • щодо заборони Московського патріархату на території України.
  • щодо виходу Кам'янець-Подільської єпархії УПЦ МП зі складу Російської православної церкви.
  • щодо припинення договорів оренди чи користування УПЦ МП церковними спорудами, що перебувають у державній власності.

«Також депутати міста проголосували «за» 19 проєктів рішень про припинення користування земельними ділянками московською церквою одне – про скасування оренди», – зазначив Посітко.

Нагадаємо, також сьогодні стало відомо, що частина будівель, які використовувала УПЦ МП у Львові, перейдуть на баланс міста, а деякі будуть знесені.

Також у Хмельницькому б'ють на сполох: московські попи незаконно вивозять майно з храму.

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Теги: Києво-Печерська лавра релігія церква собор майно

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