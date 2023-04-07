Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Іподиякон УПЦ МП, який побив військового, зник. Поліція оголосила розшук

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Іподиякон УПЦ МП, який побив військового, зник. Поліція оголосила розшук
Датою зникнення представника релігійної громади правоохоронці зазначили 5 квітня
фото з сайту МВС

Представник релігійної громади отримав підозру

Хмельницький відділ поліції оголосив у розшук іподиякона Московського патріархату Ігоря Слободяна, який 2 квітня побив військового Артура Ананьєва у Покровському кафедральному соборі Хмельницького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту МВС.

Датою зникнення представника релігійної громади правоохоронці зазначили 5 квітня. Наголосимо, що цього дня поліція оголосила Слободяну підозру за статтею 125 Кримінального кодексу «Умисне легке тілесне ушкодження». Підставою для цього послужила заява потерпілого військового, з якою він 3 квітня звернувся до поліції.

У межах розслідування потерпілий  направлений на проходження судово-медичної експертизи.

Потерпілий Артур Ананьєв нині лежить у хмельницькій лікарні, у нього діагностовано закриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку.

Як заявив військовий в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», окрім іподиякона Слободяна, у справі можуть з’явитися нові підозрювані. Зокрема, представник ідеологічного бойового крила УПЦ МП накинувся на військового, почав його душити і давати ляпаси.

Читайте також:

Теги: розшук поліція військові релігія церква

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Кримінал

Окупанти вигадали цинічний спосіб змусити українців брати паспорти РФ
Окупанти вигадали цинічний спосіб змусити українців брати паспорти РФ
Суд придумав, як задіяти на війні українців із релігійними переконаннями
Суд придумав, як задіяти на війні українців із релігійними переконаннями
Мощі 80 святих та ікону. Житель Молдови намагався вивезти з України церковне начиння (фото)
Мощі 80 святих та ікону. Житель Молдови намагався вивезти з України церковне начиння (фото)
Коригувальник ракетних ударів по школах у Миколаєві отримав тюремний строк
Коригувальник ракетних ударів по школах у Миколаєві отримав тюремний строк
СБУ ліквідувала схеми ухилення від мобілізації: серед затриманих – лікар і адвокат
СБУ ліквідувала схеми ухилення від мобілізації: серед затриманих – лікар і адвокат
Хто зі служителів УПЦ МП має російський паспорт? Журналісти розкрили шокуючі факти
Хто зі служителів УПЦ МП має російський паспорт? Журналісти розкрили шокуючі факти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
У пропагандистки Скабєєвої сталася істерика через майбутній контрнаступ ЗСУ
31K
Пропагандист вирішив протестувати гранатомет НАТО, але щось пішло не так
20K
У Рівному жінка знайшла на ринку величезну суму, як вона розпорядилася грошима
17K
Колаборанти злякалися вибухів у Мелітополі і розповіли важливу інформацію: деталі
17K
«Закон на нашому боці»: митрополит Павло вкотре зробив нову заяву
14K
Заява Тищенка про замах: поліція Закарпаття розповіла перші подробиці

Новини

Запеклі бої за Бахмут і Авдіївку: Генштаб назвав кількість відбитих атак
Сьогодні, 06:46
Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
8 квiтня, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
8 квiтня, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
8 квiтня, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
8 квiтня, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
8 квiтня, 00:48

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту