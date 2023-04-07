Іподиякон УПЦ МП, який побив військового, зник. Поліція оголосила розшук

Представник релігійної громади отримав підозру

Хмельницький відділ поліції оголосив у розшук іподиякона Московського патріархату Ігоря Слободяна, який 2 квітня побив військового Артура Ананьєва у Покровському кафедральному соборі Хмельницького. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сайту МВС.

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Датою зникнення представника релігійної громади правоохоронці зазначили 5 квітня. Наголосимо, що цього дня поліція оголосила Слободяну підозру за статтею 125 Кримінального кодексу «Умисне легке тілесне ушкодження». Підставою для цього послужила заява потерпілого військового, з якою він 3 квітня звернувся до поліції.

У межах розслідування потерпілий направлений на проходження судово-медичної експертизи.

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Потерпілий Артур Ананьєв нині лежить у хмельницькій лікарні, у нього діагностовано закриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку.

Як заявив військовий в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», окрім іподиякона Слободяна, у справі можуть з’явитися нові підозрювані. Зокрема, представник ідеологічного бойового крила УПЦ МП накинувся на військового, почав його душити і давати ляпаси.