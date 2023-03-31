Ламали техніку та били. Як УПЦ МП зустрічала журналістів у Лаврі

У знімальній групі «суспільного» митрополит Павло збив мікрофон на відеокамері оператора і вдарив журналістку по руці

Низку випадків перешкоджання професійній діяльності журналістів зафіксовано під час сутичок 30 березня у Києво-Печерській лаврі. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

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«Під час спроб комісії Міністерства культури та інформаційної політики України потрапити на територію Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», яку вчора мали залишити орендатори – чернеча громада Української православної церкви («Московського патріархату»), журналісти декількох знімальних груп зазнали агресивних дій з боку керівників чернечої громади і вірян», – йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждали телеоператори, що здійснювали зйомку на місці подій. Наразі вони дають покази у Національній поліції. У Національній спілці журналістів України обурені випадками грубого перешкоджання журналістській діяльності в Києві та закликають правоохоронців захистити право журналістів на виконання своїх професійних обов’язків.

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Зокрема, у знімальній групі «Суспільного» постраждали журналіст і оператор. Вони повідомили поліції, що намісник Києво-Печерської лаври (УПЦ) митрополит Павло (Лебідь) збив мікрофон на відеокамері оператора і вдарив журналістку по руці. Про перешкоджання професійній журналістській діяльності в поліцію повідомила Дар’я Нематіан Золбін із «Суспільного мовлення».

Кореспондентка «Еспресо» Валерія Пашко повідомила, що, коли вона підійшла до митрополита Павла, щоб отримати його коментар, той зі словами «Подивіться на неї, вона на людину не схожа!» відштовхнув рукою мікрофон. Водночас, інші присутні на місці події особи (можливо, охорона) почали відштовхувати журналістку, застосовуючи фізичну силу.

«Я перелякалась та відійшла, тому що переживала дуже за майно редакції, яке намагались знищити вищезгадані особи», – сказала журналістка.

Також про перешкоджання своїй професійній діяльності в поліції повідомив журналіст із «5 каналу».

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За словами журналіста «Прямого» Андрія Соломки, біля Лаври журналістам довелося працювати в умовах агресивної поведінки людей, які там зібралися.

«У нас було пряме включення, ми мали взяти коментар юристки УПЦ (МП). Навколо нас зібралися колом інші люди. У нас розпочався дивний діалог, який і діалогом назвати важко. На будь-які наші аргументи прихожани реагували вороже. Проте, сутичок тоді ще не було. Але вони розпочалися, коли ми спілкувалися з одним із священиків, який висловлювався в проросійському дусі – нібито не було ніякої анексії Криму, нібито російські війська не заходили на Донбас, а він «сам повстав» тощо. Ми, зі свого боку, говорили, що це абсолютно не так. Тоді хтось із вірян з боку почав нас штовхати. Штовхнули декілька разів. Я сказав, що цього робити не можна, бо це перешкоджання журналістській діяльності. Загалом, такі випадки були впродовж усього часу, який ми там перебували», – сказав Соломка.

Національна спілка журналістів закликає забезпечити для журналістів безперешкодну роботу.

Нагадаємо, сьогодні Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату.

Раніше Данілов розповів, як представників УПЦ МП видворятимуть з Лаври.

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Вчора управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів

Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали.