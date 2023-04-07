Сьогодні православні віряни святкують Благовіщення: що не можна робити

Незважаючи на те, що Великий піст триватиме до Великодня, у цей день робиться невелике послаблення – дозволені рибні страви та вино

Сьогодні, 7 квітня, православні та грекокатолики відзначають одне з 12 найважливіших свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

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Благовіщення – важливе християнське свято річного циклу. У народному розумінні Благовіщення – початок весняно-літнього півріччя.

Сама ж назва свята тлумачиться ширше. Воно асоціюється не тільки з повідомленням Діві Марії про появу на світ Сина Божого, а ще й із благою звісткою про пробудження землі від сну і настанні весни.

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Незважаючи на те, що Великий піст триватиме до Великодня, у цей день робиться невелике послаблення – дозволені рибні страви та вино.

За традицією, на Благовіщення у храмах не відбуваються заупокійні служби та моління, а також не проводять вінчання. Людям радять уникати непотрібної метушні, ненависті, гніву, роздратування та агресії. А ще не рекомендують прибирати, займатися рукоділлям та важкою працею. Під забороною – зрізання квітів та обрізання дерев. Вважається, що Богородиця благословляє все, що росте.

До цього свята лелеки зазвичай прилітали з вирію та починали вити гнізда. Існувало повір'я, що на Благовіщення відкривалася земля і з неї виповзали змії, вужі та інші плазуни.

У цей день здавна існував звичай випускати на волю пташок: «Щоби співали на волі, Бога прославляли та просили щастя-удачі тому, хто їх випустив». Господар випускав на сонце також всіх тварин, навіть пса і кота виганяв на вулицю – «щоб чули весну і самі про себе дбали». Пасічники цього дня виставляють на двір вулики.

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Також у це свято особливо грішно працювати на землі: за повір'ями, досить тільки торкнутися якого насіння чи зерна, щоб воно зараз же втратило свою силу і ніколи не проросло. А ось після цього дня можна розпочинати роботи в полі, все буде добре рости, квітнути й колоситися. Забороняється шити і в'язати.

Збереглася приказка, що на Благовіщення «пташка гнізда не в'є, дівка коси не плете». Таким чином, крім шиття не слід стригтися і робити складні зачіски.

Так само, як і в інші церковні свята, на Благовіщення не можна кричати, нецензурно лаятися, сваритися. Думки та вчинки мають бути добрими та спокійними.