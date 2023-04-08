На Київщині під час сутички між прихожанами УПЦ МП та ПЦУ помер чоловік (відео)

Громада одного з сіл Київщини ухвалила рішення про перехід місцевого храму в підпорядкування ПЦУ, однак священник УПЦ МП не схотів віддавати ключі від приміщення

Сьогодні, 8 квітня, у селі Липовець Кагарлицької громади Київщини між прихожанами Української православної церкви Московського патріархату та Православної церкви України сталася штовханина біля місцевого храму. Унаслідок інциденту один чоловік помер. Про це повідомило місцеве видання «Кагарлик.City» та пресслужба УПЦ МП.

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Посилаючись на слова мешканців Липовця, видання пише, що раніше сільська громада ухвалила рішення про перехід храму в підпорядкування ПЦУ. 8 квітня прихожани ПЦУ завітали до церкви з вимогою до священника УПЦ передати їм ключі від храму. Однак він відмовився. Після цього прихожани ПЦУ спробували зайти до храму, почалася штовханина.

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«Кагарлик.City» зазначає, що помер місцевий житель, прихожанин ПЦУ. Він перебував поряд із місцем сутички, коли йому стало зле. УПЦ МП заявила, що чоловік намагався вихопити хрест, однак помер на місці від серцевого нападу.

В УПЦ МП повідомили, що настоятель храму протоієрей Василій написав заяву в поліцію щодо смерті цього чоловіка, де описав перебіг подій. Священник заявив, що кілька чоловіків повалили його на землю, тягли за ланцюг із православним хрестом і вимагали, щоб він більше не проводив богослужіння та виїхав жити в інше місце.

Василій написав у заяві поліції, що померлий чоловік, «викрикуючи погрози, що нас повісить, почав тягти за хреста, ... після чого впав на асфальт і помер у конвульсіях».

З словами священника, до померлого ніхто не доторкався.

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Як зауважує «Кагарлик.City», померлий мав хворобу серця. Поліція розповіла виданню, що слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено.

Нагадаємо, що напередодні Благовіщення громада села Любарці Бориспільського району, що на Київщині, вирішила перейти з УПЦ МП до Православної Церкви України.

До слова, у Хмельницькому 5 квітня, прихожани церкви Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ Московського патріархату проголосували за перехід парафії до Православної церкви України.

Зазначимо, у Львові головний храм Московського патріархату перейшов до ПЦУ.

Як повідомлялося, 40 релігійних громад Тернопільщини, які вже перейшли до парафій Православної церкви України, не можуть узаконити процес, бо держреєстратор його блокує.