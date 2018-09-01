Нам потрібно почати розмову з Кремлем – Кравчук



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Леонід Кравчук

На думку екс-президента, слід залучити «моральних авторитетів, які приготують дорожню карту»

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук заявив в інтерв’ю «Главкому», що Мінський процес треба наповнити іншим змістом.

«Як кажуть в Україні, «дядьку, робіть щось одне». Робіть за правилами. Я не кажу, що треба заборонити, ліквідувати або денонсувати Мінський процес. Його треба наповнити іншим змістом, розширити чи перенести в інше місце. Але сам Мінський процес сьогодні вже не працює, це бачать всі. На мою думку, хочемо ми цього чи ні, і як не було б гірко і важко на це піти, слід мати розмову з агресором. Нам потрібно якось почати розмову з Кремлем», - сказав Кравчук.

На якого думку, до цього слід залучити «моральних авторитетів, які приготують дорожню карту».

«Скажімо, якась група людей з України, якась група з Росії, які ніколи не були в політиці, назвемо їх моральними авторитетами, приготують дорожню карту. І це дозволить розпочати переговори. Передумова для обговорення: ніяких територіальних претензій, обов’язкове збереження суверенітету, незалежності і недоторканості сторін. Це не обговорюється. Все інше можна обговорювати», - зазначив політик.

Він вважає, що варто знайти таку «форму управління на Донбасі, яка б відповідала сьогоднішній ситуації».

«Чи залишиться Донбас (під контролем України)? От уявіть собі, що вже завтра настав мир. Чи буде Донбас таким, який був до війни? Ні. Значить, маємо шукати якісь точки дотику взаємної згоди, взаємного бачення такої форми управління в Донбасі, яка б відповідала сьогоднішній ситуації. Федералізація? Ні, тому що федералізація не може бути тільки для Донбасу, вона може бути тільки для всієї України», - підкреслив Кравчук.

Він додав, що на сьогодні поняття автономізації не однакове для всіх.

«Є у нас сьогодні поняття автономізації однакове для всіх? Немає. Федерація Сполучених Штатів і федерація Росії – це різні федерації. Так і тут. Для нас важливіше подумати над автономізацією. Тобто автономія певного регіону, або регіонів з певними правами, які не торкаються тільки повної самостійності у введенні військ, територіальної цілісності, тобто того, що є загальнодержавним. А все інше можна обговорювати. Поки ми не будемо пропонувати різні варіанти, а будемо стояти і говорити як заклинання «іншої альтернативи крім Мінських угод немає», з мертвої точки нічого не зрушиться», - зауважив екс-президент.

На запитання, чи повинна Україна першою це запропонувати Кремлю, Кравчук заявив: «Абсолютно. Україна має це пропонувати Європі, на Мінському та Нормандському процесах».