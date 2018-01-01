Напад терористів на готель у Кабулі: Серед постраждалих можуть бути українці
- Сьогодні, 10:59
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Фото: @CityFreePressCy
Готель Intercontinental в Кабулі
Українські дипломати уточнюють інформацію
Серед постраждалих у нападі терористів на готель у Кабулі (Афганістан) можуть бути громадяни України. Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
«Напад терористів на готель у Кабулі. Серед постраждалих можуть бути українці. Консул уточнює інформацію. Повідомимо», - написав він у Twitter.
Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі.
ЗМІ повідомляли про перестрілку між нападниками і афганськими силами безпеки. Подробиці про напад, а також про те, чи був хтось убитий, поки не відомі.