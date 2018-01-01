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    Напад терористів на готель у Кабулі: Серед постраждалих можуть бути українці

    Українські дипломати уточнюють інформацію
    Серед постраждалих у нападі терористів на готель у Кабулі (Афганістан) можуть бути громадяни України. Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. «Напад терористів на готель у Кабулі. Серед постраждалих можуть бути українці. Консул уточнює інформацію. Повідомимо», - написав він у
    • Сьогодні, 10:59
    • Розсилка
    Готель Intercontinental в Кабулі
    Фото: @CityFreePressCy
    Готель Intercontinental в Кабулі

    Українські дипломати уточнюють інформацію

    Серед постраждалих у нападі терористів на готель у Кабулі (Афганістан) можуть бути громадяни України. Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

    «Напад терористів на готель у Кабулі. Серед постраждалих можуть бути українці. Консул уточнює інформацію. Повідомимо», - написав він у Twitter.

    Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі.

    ЗМІ повідомляли про перестрілку між нападниками і афганськими силами безпеки. Подробиці про напад, а також про те, чи був хтось убитий, поки не відомі.

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