Українські дипломати уточнюють інформацію

Серед постраждалих у нападі терористів на готель у Кабулі (Афганістан) можуть бути громадяни України. Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. «Напад терористів на готель у Кабулі. Серед постраждалих можуть бути українці. Консул уточнює інформацію. Повідомимо», - написав він у



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Фото: @CityFreePressCy Готель Intercontinental в Кабулі

Українські дипломати уточнюють інформацію

Серед постраждалих у нападі терористів на готель у Кабулі (Афганістан) можуть бути громадяни України. Про це повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Напад терористів на готель у Кабулі. Серед постраждалих можуть бути українці. Консул уточнює інформацію. Повідомимо», - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 20 січня бойовики напали на готель Intercontinental в Кабулі.

ЗМІ повідомляли про перестрілку між нападниками і афганськими силами безпеки. Подробиці про напад, а також про те, чи був хтось убитий, поки не відомі.