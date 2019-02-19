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    Напад у центрі Марселя: четверо людей поранено, зловмисника застрелила поліція

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    <p>Особу нападника поки не встановили</p> - Напад у центрі Марселя: четверо людей поранено, зловмисника застрелила поліція

    Особу нападника поки не встановили

    Фото: France 3 Rеgions

    Нападник посеред вулиці поранив ножем чотирьох осіб, у нього також був пістолет

    У центрі Марселя невідомий поранив ножем чотирьох перехожих - нападника ліквідувала французька поліція.

    Як повідомляє BFM TV з посиланням на джерело в поліції, напад стався у вівторок після обіду.

    Невідомий посеред вулиці поранив ножем чотирьох осіб, у нього також був пістолет. Коли на місце прибули правоохоронці, зловмисник витягнув зброю і відкрив вогонь. Поліція була змушена стріляти у відповідь, нападника застрелили.

    Під час стрілянини поранення осколком в ногу отримав третій чоловік. Про загрозу життю двох інших постраждалих нічого не відомо. Один з потерпілих у важкому стані. За словами джерела, особу нападника поки не встановили. Марсельська прокуратура почала розслідування.

    До слова, нещодавно під Києвом 34-річний заробітчанин з Хмельниччини скоїв розбійний напад з ножем.

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