Напад у центрі Марселя: четверо людей поранено, зловмисника застрелила поліція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Особу нападника поки не встановили Фото: France 3 Rеgions

Нападник посеред вулиці поранив ножем чотирьох осіб, у нього також був пістолет

У центрі Марселя невідомий поранив ножем чотирьох перехожих - нападника ліквідувала французька поліція.

Як повідомляє BFM TV з посиланням на джерело в поліції, напад стався у вівторок після обіду.

Невідомий посеред вулиці поранив ножем чотирьох осіб, у нього також був пістолет. Коли на місце прибули правоохоронці, зловмисник витягнув зброю і відкрив вогонь. Поліція була змушена стріляти у відповідь, нападника застрелили.

Під час стрілянини поранення осколком в ногу отримав третій чоловік. Про загрозу життю двох інших постраждалих нічого не відомо. Один з потерпілих у важкому стані. За словами джерела, особу нападника поки не встановили. Марсельська прокуратура почала розслідування.

До слова, нещодавно під Києвом 34-річний заробітчанин з Хмельниччини скоїв розбійний напад з ножем.