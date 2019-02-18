Ліг посеред дороги із ножем: під Києвом заробітчанин скоїв розбійний напад



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Нападник приховав в одязі кухонний ніж Фото: Нацполіція

34-річний нападник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання

34-річний заробітчанин з Хмельниччини скоїв розбійний напад у селі Хотянівка Вишгородського району. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Чоловік в стані алкогольного сп’яніння, приховавши в одязі кухонний ніж, ліг на проїжджій частині дороги і прикинувся, що йому зле.

«Так, пізно ввечері житель села Хотянівка повертався додому на таксі і побачив, що серед дороги хтось лежить. Коли він вийшов з автівки і нахилився, щоб допомогти, злодій миттю напав на нього з ножем. Завдавши різані рани скроневої частини голови, обличчя, нападник відкрито викрав мобільний телефон у потерпілого, після чого втік у невідомому напрямку. Водій таксі у цей час викликав поліцію», - розповіли в поліції.

На місце події одразу прибув наряд групи реагування патрульної поліції, поліція охорони та слідчо-оперативна група Вишгородського відділу поліції. Поліцейські затримали зловмисника на одній з вулиць села. У нього виявлено та вилучено речові докази: кухонний ніж, викрадений мобільний телефон.

Наразі 34-річний нападник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Міру запобіжного заходу йому обере суд.

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