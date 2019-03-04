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    Нападники атакували авто ізраїльських військових на Західному березі Йордану

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    <p>Ізраїльські солдати відкрили вогонь по нападникам</p> - Нападники атакували авто ізраїльських військових на Західному березі Йордану

    Ізраїльські солдати відкрили вогонь по нападникам

    Фото: Reuters

    Постраждалих ізраїльських солдатів евакуювали за допомогою вертольотів. Один з них серйозно поранений

    На Західному березі річки Йордан, приблизно в 10 км на північний захід від палестинського міста Рамалла (території, яку Палестина вважає окупованою військовими Ізраїлю), автомобіль врізався в групу ізраїльських військовослужбовців.

    Про це повідомляє Reuters, називаючи нападників палестинцями.

    Ізраїльські солдати відкрили вогонь по нападникам. Двоє з них загинули, ще один отримав поранення.

    В результаті інциденту, як уточнює Times of Israel з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (IDF), постраждали двоє ізраїльських військовослужбовців.

    Згідно з попереднім розслідуванням, «схоже, що це була (терористична) атака», заявили ізраїльські військові. Терористи, за їхніми даними, наїхали на кількох солдатів, які зупинилися на узбіччі дороги біля в’їзду в село Німа. Після інциденту в район було направлено підкріплення, зазначили в IDF.

    Постраждалих ізраїльських солдатів евакуювали за допомогою вертольотів. Один з них серйозно поранений, уточнили військові.

    Джерело: УНН

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