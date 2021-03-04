У Верховній Раді нардепки влаштували яскраву фотосесію до 8 березня

У перші вихідні березня українці відпочиватимуть одразу три дні поспіль

У перші вихідні березня українці відпочиватимуть одразу три дні поспіль

Жінки зібралися перед президією Верховної Ради та з усмішками позували для фото

У четвер, 4 березня, народні депутатки зробили у Верховній Раді спільне фото до Міжнародного жіночого дня. Відповідні світлини зробив фотокореспондент «Апострофа».

Жінки зібралися перед президією Верховної Ради та з усмішками позували для фото.

Верховна Рада 4 березня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №3048 «Про внесення змін до статті 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя».

Закон встановлює альтернативну підсудність справ, учасники яких проживають на тимчасово анексованій території Криму, і спрощує доступ кримчан до правосуддя.

Верховна Рада зробила крок до протидії сексизму в рекламі. Народні депутати підтримали за основу відповідний законопроєкт №3427. Зараз закон не містить прямої норми, яка забороняє використовувати сексистські зображення або висловлювання в оголошеннях.

Ще один законодавчий акт, який розглянуть у другому читанні, – № 0958 – щодо запобігання надмірному тиску на суб’єктів господарювання.