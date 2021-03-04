Напередодні 8 березня родину відомої феміністки почав залякувати прихильник «традиційних цінностей»

Фото з феміністського маршу у Львові у 2015 році

«8 березня – важливий день, коли варто згадати про здобутки жінок на шляху до рівноправності», – Кісь

Родину відомої науковиці в галузі гендерних студій та історикині Оксани Кісь напередодні Міжнародного жіночого дня тероризують телефонними дзвінками. Про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

Кісь розповіла, що її чоловікові на його приватний телефон подзвонив невідомий чоловік, який назвався «Лозинським». Незнайомець почав говорити, що Оксана Кісь ходить на феміністські марші й зазіхає на традиційні цінності – цього ніяк не можна допускати. Незнайомий чоловік просив вгамувати жінку, яка активно пропагує ґендерну рівність. Зрештою телефонний нахаба отримав «чітку, жорстку й нецитовану відповідь».

«Я собі міркую, що за тирса в голові отого «Лозинського» і йому подібних? Вони справді думають, що якийсь незнайомець нині може вимагати від дуже дорослого чоловіка, аби він заборонив своїй дуже дорослій дружині – цілком самодостатній жінці з твердими феміністськими переконаннями – робити те, що вона вважає за правильне й потрібне?! Серйозно?! Люди, агов, ви загубилися в часі!», – написала Кісь.

За її словами, це дуже показовий кейс: деякі «традиційні цінності» стверджують, що чоловік має контролювати думки і вчинки своєї дружини.

Оксани Кісь підкреслила, що 8 березня – важливий день, коли є нагода з гордістю згадати про здобутки жінок на шляху до рівноправності й також вголос говорити про перешкоди, які все ще є – про несправедливість, дискримінацію, насильство, від яких досі потерпають громадянки України, всупереч закріплених у Конституції законам й правам.

У Києві анонсували Марш жінок-2021, який відбудеться 8 березня і цьогоріч буде присвячений темі жінок і пандемії. Також жінки нагадають президенту України Володимиру Зеленському про його обіцянку винести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, відомої як Стамбульська конвенція.