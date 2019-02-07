Напередодні виборів активізувались агітатори-шахраї, вони можуть забрати квартиру чи землю



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Фото: Укрінформ

У МВС попереджають, що ніби то для гарантії голосування шахраї можуть вимагати персональні дані – ПІБ, серію, номер паспорту та номер ідентифікаційного коду

Під виглядом агітаторів від будь-кого з кандидатів можуть працювати шахраї. Про це повідомляє прес-служба МВС у Facebook.

«Активну фазу виборчого процесу на свою користь можуть використовувати шахраї. Погоджуючись продати свій голос на виборах, громадянин може втратити своє право вільного волевиявлення, а також нерухоме майно (квартиру, будинок, земельну ділянку)», - повідомили у міністерстві.

Зазначається, що шахраї можуть працювати наступним чином: вони можуть пропонувати під виглядом агітаторів від будь-кого із кандидатів винагороду за голос на корить цього кандидата.

«А для «гарантії» голосування саме на користь цього кандидати можуть вимагати персональні дані – ПІБ, серію, номер паспорту та номер ідентифікаційного коду. Більш того, можуть просити копії паспорта та ідентифікаційного коду та/або поставити свій підпис під якимось документом. Заволодівши персональними даними шахраї можуть переоформити нерухомість на третіх осіб», - зазначається у повідомленні.

У МВС закликали ні за яких обставин не повідомляти свої персональні дані, не передавати копії документів та не підписувати жодних договорів, заяв тощо стороннім особам.