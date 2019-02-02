Аваков заявив про спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців



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На даний момент поліція зареєструвала 9 кримінальних проваджень через порушення під час передвиборчої кампанії

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що в країні намагаються створити систему масштабного підкупу виборців під час виборів президента, які пройдуть навесні 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

За словами Авакова, правоохоронні органи слідкують за ситуацією і при необхідності втрутяться.

«Ми бачимо, що є спроби розгорнути систему масштабного підкупу виборців. Ми уважно стежимо за цією ситуацією. Якщо це перейде у фазу скоєння злочину, то поліція обов'язково втрутиться», - заявив міністр МВС.

Аваков зазначив, що на даний момент поліція зареєструвала 9 кримінальних проваджень через порушення під час передвиборчої кампанії.

«На даний момент вже зареєстровано дев'ять кримінальних проваджень, зокрема провадження, коли передвиборча кампанія фінансується не з виборчого фонду, напад на кандидатів та інше», - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство внутрішніх справ України виділило експертів з кіберполіції, що працюють над недопущенням можливих кібератак, які можуть вплинути на хід виборчої кампанії.

Як повідомлялося, Національна поліція України, станом на 28 січня, зареєструвала 266 заяв про порушення виборчого законодавства. Найбільше правопорушень зафіксовано у Києві, у Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій і Миколаївській областях.

Крім того, повідомлялося, що в Україні до охорони порядку на виборах президента 31 березня 2019 року залучать близько 60 тис. поліцейських.