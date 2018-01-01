Нардеп Бакулін не виходить на зв'язок – Парубій

Народному депутату надається 5 днів для дачі пояснень, - зазначив спікер парламенту

У народного депутата України Євгена Бакуліна є п'ять днів для дачі пояснень стосовно подання Генпрокуратури про зняття з нього недоторканності, однак наразі він не виходить на зв'язок. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій. «Отримавши це подання (про зняття недоторканності — ред.) я невідкладно



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Нардеп Євген Бакулін

Народному депутату надається 5 днів для дачі пояснень, - зазначив спікер парламенту

У народного депутата України Євгена Бакуліна є п'ять днів для дачі пояснень стосовно подання Генпрокуратури про зняття з нього недоторканності, однак наразі він не виходить на зв'язок. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій.

«Отримавши це подання (про зняття недоторканності — ред.) я невідкладно його доправив його як до депутата, так і на регламентний комітет. Але мають бути пройдені процедури, бо інакше виникне можливість для оскарження в суді рішення парламенту. Згідно із законом, розгляд має відбуватися не більше 20 днів, якщо він визначений як невідкладний — я його визначив таким.

Народному депутату надається 5 днів для дачі пояснень. Наскільки мені відомо, зараз він не виходить на зв’язок, його помічники перестали брати трубку. Якщо він не скористається своїм правом на ознайомлення та дачі пояснень, то він буде позбавлений його. Я чекаю рішення комітету і сподіваюсь, що воно буде наступного тижня. Згідно з рішенням комітету я буду пропонувати його на розгляд парламенту. Я переконаний, що ВР дасть позитивний висновок», — заявив Парубій.

Як повідомлялося, 16 лютого ГПУ направила до ВР подання про притягнення до кримінальної відповідальності Євгена Бакуліна.