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    Нардеп Мосійчук просить суд заборонити проведення «Маршу рівності» в Києві

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    Народний депутат Ігор Мосійчук - Нардеп Мосійчук просить суд заборонити проведення «Маршу рівності» в Києві
    Народний депутат Ігор Мосійчук

    Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у цій адміністративній позовом

    Депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція «Радикальної партії» Олега Ляшка) просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити проведення «Маршу рівності» за права ЛГБТ у Києві 23 червня. Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду.

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    «Окружний адміністративний суд міста Києва просять заборонити проведення 23 червня Маршу рівності «КиївПрайд». З відповідним позовом до суду звернувся народний депутат Ігор Мосійчук», - сказано в ньому.

    Позивач просить визнати протиправною бездіяльність Київської міської державної адміністрації, яка не вжила заходів щодо заборони проведення 23 червня Маршу рівності «КиївПрайд» і просить суд винести рішення про заборону його проведення.

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    Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у цій адміністративній позовом.

    Як повідомлялось, цього року головним гаслом ЛГБТ-маршу буде «Наша традиція - це свобода!».

    Протягом тижня будуть відбуватись дискусії, кінопокази та воркшопи на двох локаціях – «ПрайдХаус» та Urban Space 500.

    До 3 червня проводився набір волонтерів на цю ЛГБТ-подію.

    Нагадаємо, минулого року Марш рівності пройшов 17 червня. За підрахунками поліції, у ньому взяли участь близько 3500 осіб. 

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