Поцілунки геїв потрапили у прямий ефір. У Росії шоковані кадрами з «Євробачення»



Під час виступу Дани Інтернешнл камера показувала пари, які цілуються, серед яких виявилося кілька однієї статі

Ведучі прямого ефіру ніяк не прокоментували кадри з поцілунками геїв

Під час трансляції першого півфіналу «Євробачення-2019» телеканал «Росія-1» показав кадри, на яких цілуються чоловіки. Запис ефіру доступний на сайті телеканалу.

В кінці конкурсу на сцену вийшла ізраїльська співачка Дана Інтернешнл. Вона виконала пісню Just The Way You Are американського виконавця Бруно Марса. Під час її виступу камера показувала пари, які цілуються, серед яких виявилося кілька однієї статі.

Ведучі прямого ефіру Дмитро Губернієв і Ольга Шелест ніяк не прокоментували кадри.

Як відомо, в Росії з 2013 року діє закон про заборону «пропаганди нетрадиційних сексуальних стосунків».

Нагадаємо, Дана Інтернешнл перемогла на «Євробаченні» в 1998 році. За п'ять років до цього вона провела операцію щодо корекції статі.

Дана Інтернешнл знову представляла Ізраїль на конкурсі в 2011 році, проте не пройшла у фінал.

Раніше повідомлялося, що 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не братиме участі в конкурсі.

Ввечері 14 травня у Тель-Авіві визначилися перші фіналісти «Євробачення-2019».

