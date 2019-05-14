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    Епіфаній розказав про своє ставлення до теми гендера і ЛГБТ

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    Предстоятель Православної церкви України Епіфаній - Епіфаній розказав про своє ставлення до теми гендера і ЛГБТ
    Предстоятель Православної церкви України Епіфаній
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Коментуючи тему гендерної політики та ЛГБТ, предстоятельПЦУ зазначив, що церква ніколи не сприйме те, що є гріхом, нормальним явищем, яке повинно панувати в українському суспільстві

    Предстоятель Української Православної Церкви (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вважає, що теми гендера і ЛГБТ нав’язані українському суспільству Заходом. Про це він сказав у коментарі журналістам, передає УНН.

    «Це пропаганда Заходу, тому що в українському суспільстві (поняття «гендер» і ЛГБТ — ред.) не сприймається як нормальне явище. Загалом ми не сприймаємо, як церква тих речей, які нав’язуються нам із Заходу. Ми суто базуємося на священних канонах і святому письмі, де чітко сказано, що якщо існує гріх його потрібно виправляти, потрібно ставати кращими, каятися у своїх гріхах перед Богом”, — сказав Епіфаній.

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    Також, коментуючи тему гендерної політики та ЛГБТ, він зазначив, що церква ніколи не сприйме те, що є гріхом, нормальним явищем, яке повинно панувати в українському суспільстві.

    За його словами, Всеукраїнська Рада Церков неодноразово зверталася до української держави через провадження в Інститути української влади понять про ЛГБТ та гендерної політики.

    «Секретарі при міністерствах займаються гендерною політикою, і в школи, підручники, намагаються вносити ці речі, які є недобрими для українського суспільства», — розповів Єпіфаній.

    Проте, він зазначив, що церква любить всіх як людей.

    «Ми не сіємо ворожнечі, ми нікого не ненавидимо, людей любимо, бо людина за своєю природою створена доброю», — сказав Єпіфаній.

    Нагадаємо, раніше предстоятель Помісної церкви Епіфаній заявив, що розколу в Українській православній Церкві немає і не буде.

    Раніше повідомлялося, що патріарх Філарет запросив предстоятеля ПЦУ, митрополита Епіфанія 14 травня разом вшанувати пам'ять священномученика Макарія.

    У ПЦУ заявили, що Епіфаній 14 травня буде з візитом у Маріуполі, і тому не зможе прибути на запрошення Філарета у Володимирський собор.

    Також митрополит Луцький і Волинський Православної церкви України Михаїл відмовив почесному патріарху Філарету приїхати до Києва 14 травня на традиційне молитовне святкування на честь священномученика Макарія. 

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