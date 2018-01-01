Нардеп «Народного фронту» оновив свій численний автопарк джипом за мільйон

За минулий рік обранець Ксенжук позбувся двох елітних «тачок»

Народний депутат України з фракції «Народний фронт» Олександр Ксенжук придбав автівку Volkswagen Amarok, 2017 року випуску вартістю 1,01 млн. грн. Фото з відкритих джерел Про це «Главкому» стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій. Політик став власником машини 21 січня цього року. Продавцем виступило



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Олександр Ксенжук і Арсеній Яценюк

За минулий рік обранець Ксенжук позбувся двох елітних «тачок»

Народний депутат України з фракції «Народний фронт» Олександр Ксенжук придбав автівку Volkswagen Amarok, 2017 року випуску вартістю 1,01 млн. грн.

Фото з відкритих джерел

Про це «Главкому» стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

Політик став власником машини 21 січня цього року. Продавцем виступило приватне підприємство «Леон-Поділля» з Хмельницького.

Крім цього, за даними реєстру МВС, у власності «фронтовика» є задекларована торік Audi А8 ціною майже 2 млн. грн і Ta-Ho, 2014 року випуску.

Реєстр МВС

Як повідомляв «Главком», на початок 2017-го Олександр Ксенжук володів Mitsubishi Pajero Sport і BMW 525d xDrive і Mitsubishi Pajero Sport – обидві 2016 року випуску.