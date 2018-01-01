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    Нардеп «Народного фронту» оновив свій численний автопарк джипом за мільйон

    За минулий рік обранець Ксенжук позбувся двох елітних «тачок»
    Народний депутат України з фракції «Народний фронт» Олександр Ксенжук придбав автівку Volkswagen Amarok, 2017 року випуску вартістю 1,01 млн. грн. Фото з відкритих джерел Про це «Главкому» стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій. Політик став власником машини 21 січня цього року. Продавцем виступило
    • Сьогодні, 08:28
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    Олександр Ксенжук і Арсеній Яценюк
    Олександр Ксенжук і Арсеній Яценюк

    За минулий рік обранець Ксенжук позбувся двох елітних «тачок»

    Народний депутат України з фракції «Народний фронт» Олександр Ксенжук придбав автівку Volkswagen Amarok, 2017 року випуску вартістю 1,01 млн. грн.

    Фото з відкритих джерел
    Фото з відкритих джерел

    Про це «Главкому» стало відомо з Єдиного державного реєстру декларацій.

    Політик став власником машини 21 січня цього року. Продавцем виступило приватне підприємство «Леон-Поділля» з Хмельницького.

    Крім цього, за даними реєстру МВС, у власності «фронтовика» є задекларована торік Audi А8 ціною майже 2 млн. грн і Ta-Ho, 2014 року випуску.

    Реєстр МВС
    Реєстр МВС

    Як повідомляв «Главком», на початок 2017-го Олександр Ксенжук володів Mitsubishi Pajero Sport і BMW 525d xDrive і Mitsubishi Pajero Sport – обидві 2016 року випуску.

    МВС Народний фронт машини
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