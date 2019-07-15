Нардеп Недава розробив держпрограму розвитку Слов'янського курорту



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Народний депутат Олег Недава розробив програму розвитку Слов'янського курорту

За словами Недави, реалізація програми стане першим етапом у розвитку прифронтового міста Слов'янськ

Приватні підприємства курортної індустрії, що працюють на території Слов'янського курорту, а також нові рекреаційні проекти і туристичні об'єкти, можуть отримати державну фінансову підтримку.

Програму розвитку і повної модернізації розробляє народний депутат України Олег Недава.

За словами Недави, реалізація програми стане першим етапом у розвитку прифронтового міста Слов'янськ та всього Слов'янського району, який хочуть перетворити на центр рекреаційного туризму. Інвестиції спрямують не тільки на оновлення санаторної зони, але й прилеглої інфраструктури: доріг і водопостачання.

Фонд оплати праці для нових робочих місць заплановано на рівні вище ринкового - високі зарплати забезпечить унікальність природних лікувальних ресурсів і зростаюча затребуваність реабілітації із опорно-руховим профілем, на якій спеціалізуються в Слов'янському курорті, впевнений Олег Недава.

«Це амбітна програма, але реальна і поетапна - ми не станемо перетворювати Славкурорт в довгобуд. Проект побудований таким чином, що ми зможемо крок за кроком реалізовувати окремі етапи і бачити результат», - розповів народний депутат.

Програма розвитку розробляється Олегом Недавою спільно з «Асоціацією індустрії гостинності України» за підтримки колишнього міністра курортів і туризму АР Крим Олександра Лієва. Недава анонсував презентацію готового документу вже на кінець липня: «Ми планували затвердити документ ще в цю каденцію Верховної Ради, але через дострокові вибори, на жаль, не встигаємо».

З 2011 року Слов'янський курорт був визнаний курортом державного значення, але замість підтримки, заявляє Олег Недава, санаторій отримав від цього статусу тільки збільшені податки на землю.

Програма розвитку Недави дозволить використовувати статус курорту державного значення для отримання фінансових дотацій з державного бюджету і податкових пільг.

Крім модернізації курорту і розвитку інфраструктури, за планом Недави, інвестиції підуть на підтримку приватного бізнесу і молодих підприємців курортної сфери, підвищення рівня сервісу і кваліфікації персоналу, маркетингові кампанії для залучення пацієнтів і туристів.