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    Нардеп оприлюднив назви українських компаній-колабораціоністів (документи)

    Тимчук перерахував тих, хто «зробив свій внесок в історію грандіозного свинства»
    Лідер «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук до четвертої річниці початку агресії Росії проти нашої держави у себе на сторінці у Facebook виклав документи, які засвідчують готовність українських компаній та закладів співпрацювати з ворогом. Так, Тимчук нагадав, що у останні тижні (зокрема, на тлі судового засідання у
    • Сьогодні, 12:55
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    Тимчук перерахував тих, хто «зробив свій внесок в історію грандіозного свинства»

    Лідер «Інформаційного спротиву», народний депутат Дмитро Тимчук до четвертої річниці початку агресії Росії проти нашої держави у себе на сторінці у Facebook виклав документи, які засвідчують готовність українських компаній та закладів співпрацювати з ворогом.

    Так, Тимчук нагадав, що у останні тижні (зокрема, на тлі судового засідання у справі держзради Януковича) «чулося багато суперечок про те, «хто винен», хто і в якому порядку з українських силовиків в Криму зраджував Україну».

    «Ми ж пропонуємо згадати і інших зрадників. Тих, хто не носив погони, але зробив свій внесок в цю історію грандіозного свинства. Тих, хто відразу після закінчення спецоперації росіян наввипередки кинувся лизати чоботи новоявлених господарів, випрошуючи громадянство РФ», - зазначив він.

    Для перегляду документів, натисніть на зображення

     

    Тимчук також звернув увагу на те, що бланки організацій - українською мовою та з українською символікою.

    Крим Росія окупанти в Криму Дмитро Тимчук війна документи
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