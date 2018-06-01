Нардеп Рибалка створює у ВР нову депутатську групу для захисту свого бізнесу в ОРДЛО

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Сергій Рибалка

Поки депутати неохоче відгукуються на ініціативу Рибалки

Народний депутат від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка створює у Верховній Раді міжфракційне депутатське об’єднання «Незалежність та розвиток», керівником якого стане сам Рибалка.

Про це йдеться у зверненні народного обранця до голови Верховної Ради Андрія Парубія.

«Керуючись вимогами ст. 60-1 Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про створення міжфракційного депутатського об’єднання «Незалежність та розвиток», керівником якого визначено мене – народного депутата України Рибалка Сергія Вікторовича», – йдеться у документі.

Запрошення увійти до міжфракційного об’єднання «Незалежність та розвиток» вже отримали народні обранці з різних депутатських фракцій. Щоправда, поки депутати неохоче відгукуються на ініціативу Рибалки. Причина – одіозність ініціатора нового парламентського утворення та нещодавні судові рішення, пов’язані з торгівлею родинних фірм депутата-радикала на території ОРДЛО та в анексованому Криму. Більшість парламентарів вважають імовірний вхід до нового міжфракційного об’єднання великим репутаційним ризиком персонально для себе та для свого політичного майбутнього.

Як кажуть у кулуарах Верховної Ради, ініціатива щодо створення нового міжфракційного об’єднання у ВР може бути відповіддю нардепа на нещодавні судові вироки у справі про фінансування тероризму топ-менеджерами родинного підприємства Сергія Рибалки.

Так, 29 березня 2018 року Апеляційний суд Сумської області затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим громадянином Юрієм Джабраїловим у вчиненні пособництва фінансування тероризму за попередньою змовою осіб (ч.5 ст. 27 та ч.2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України). Згідно з умовами угоди Джабраїлов беззастережно визнав свою вину у вчиненні даного злочину. Джабраїлов обвинувачувався СБУ та прокуратурою в тому, що впродовж 2016-го року спільно з іншими особами, будучи обізнаним про факт діяльності на території ОРДЛО терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», сприяв незаконному постачанню продуктів ТОВ «Снек Експорт» терористам на окупований Донбас.

Досі залишається невідомою доля іншого топ-менеджера корпорації «Снек Експорт» Дениса Пробачая, який був затриманий та заарештований восени 2017-го разом з Джабраїловим за підозрою в організації фінансування терористів на окупованому Донбасі та в анексованому Криму. Адвокати Пробачая через процесуальні зачіпки перешкоджають передачі справи до суду.

Як неодноразово заявляв в українських ЗМІ сам Рибалка, ТОВ «Снек Експорт» є частиною його родинного бізнесу, до ведення якого депутат-радикал має безпосередній стосунок і після отримання депутатського мандату восени 2014 року.

Джерело: 24 канал