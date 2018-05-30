Нардеп розповів, коли Японія може дати Україні безвіз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український паспорт

Нардеп сподівається, що найближчі Олімпійські ігри, які відбудуться у Токіо в 2020 році, українці вже зможуть відвідати без віз

Народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Японією Леонід Ємець сподівається, що вже до 2020 року візовий режим з Японією буде скасовано і українці зможуть вільно відвідати Олімпійські ігри у Токіо.

Про це він заявив під час презентації туристичної привабливості Японії.

«Ще два роки тому ідея скасування віз для українців в Японії звучала фантастично. Але у 2017 вже успішно проведено рік Японії в Україні, зустрічі на рівні президента та прем'єрів... Результатом ми побачимо значну лібералізацію візового режиму. І сподіваємося, що вже найближчі Олімпійські ігри, які відбудуться у Токіо в 2020 році, українці вже зможуть відвідати абсолютно вільно, насолоджуючись гостинністю наших друзів в Японії», - наголосив Ємець.

Водночас надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Сумі Шігекі висловив надію, що незабаром вдасться відмовитися від візових в'їзних процедур і запровадити прямий авіарейс між Києвом і Токіо

«З 1 січня цього року Японія ввела полегшення процедури видачі візи українським громадянам, які відвідують Японію. Завдяки цьому у першому кварталі 2018 року Японія відвідало на 30% більше українців, ніж минулого року. Ми сподіваємося, що після цього семінару до Японії завітає ще більше українців. А більше за все, ми сподіваємося, що завдяки збільшенню кількості українців, які відвідують Японію, нам вдасться зовсім відмовитися від візових в'їзних процедур і навіть запровадити прямий рейс між Києвом і Токіо», - заявив він.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року Японія спростила візові вимоги для короткотермінового перебування громадян України в цій країні. Зокрема, було розширено коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткотермінового перебування з діловими цілями, культурних та наукових діячів.

Також термін дії віз збільшили з трьох до п’яти років максимум. У доповнення до наявних одноразових віз запровадили багаторазові візи (з терміном дії три роки і максимальним терміном перебування 30 днів) для короткотермінового перебування з різними цілями, у тому числі туризму.

Раніше єврокомісар розповів про шанси України втратити безвіз.