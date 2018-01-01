Нардеп Сюмар розлучилася з чоловіком - відомим політологом

Сюмар і Таран звернулися в суд зі спільною заявою про розірвання шлюбу

Печерський районний суд Києва розірвав шлюб заступника голови фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Вікторії Сюмар і політолога Віктора Тарана. Про це йдеться в рішенні суду від 20 грудня 2017 року. Сюмар і Таран звернулися в суд зі спільною заявою про розірвання шлюбу, обґрунтувавши це тим, що «спільне життя в сторін не



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Вікторія Сюмар

Сюмар і Таран звернулися в суд зі спільною заявою про розірвання шлюбу

Печерський районний суд Києва розірвав шлюб заступника голови фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Вікторії Сюмар і політолога Віктора Тарана. Про це йдеться в рішенні суду від 20 грудня 2017 року.

Сюмар і Таран звернулися в суд зі спільною заявою про розірвання шлюбу, обґрунтувавши це тим, що «спільне життя в сторін не склалося, збереження сім'ї неможливе».

У червні 2017 року між ними було укладено договір про способи участі батьків у вихованні дочки Софії, відповідно до якого досягнуто згоди про місце проживання дитини, побачень із нею, сплати аліментів і інше.

На судове засідання Сюмар і Таран не прийшли, однак подали заяви про розгляд справи за їх відсутності. Суд задовольнив заяву й розірвав шлюб Сюмар і Тарана, зареєстрований у вересні 2002 року.