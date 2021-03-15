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    У Тернополі п'яна вчителька била школяра головою об стіну

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    Скандал трапився у гімназії імені Франка, що у Тернополі&nbsp; - У Тернополі п'яна вчителька била школяра головою об стіну
    Скандал трапився у гімназії імені Франка, що у Тернополі 
    Фото: 20 хвилин

    У гімназії повідомили журналістам, що агресивна вчителька у них більше не працює

    У Тернополі в гімназії імені Івана Франка нетвереза вчителька фізкультури накинулася на учня 7 класу і била дитину головою об стіну. Деталі інциденту повідомили в місцевому виданні «20 хвилин».

    За словами батьків, нетвереза вчителька фізкультури закрилася в спортивному залі разом з учнями. Один з учнів їй сказав щось неприємне, а педагог у відповідь спочатку почала кричати, потім зачинила двері залу зсередини та почала бити дитину. Діти підняли гвалт і до спортивного залу прибігли інші вчителі та дирекція гімназії. Двері в приміщення змушені були виламати.

    Пізніше директор навчального закладу Анатолій Крижанівський підтвердив батькам інформацію про те, що вчителька була в нетверезому стані. У коментарі для ТСН директор гімназії повідомив, що педагога відразу ж звільнили.

    «Так, дійсно мало місце. Для нас, як для педагогічного колективу, це неприпустима подія. Ця вчителька відсьогодні у нас більше не працює», - повідомив Крижанівський.

    Про інцидент вже знають в поліції й на цей момент встановлюються всі обставини події.

    «На місце події поліції не викликали. Директор гімназії нам повідомив, що інцидент стався в п'ятницю, 12 березня, і в навчальному закладі самостійно все вирішили. Але цей факт мав місце, всі деталі ми будемо встановлювати», - розповів представник Нацполіції в Тернопільській області Сергій Крета.

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    Теги: діти школа бійка скандал Тернопіль вчитель педагог учні
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