  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Народні депутати отримали першу зарплату: хто скільки заробив

    графіка
    • Розсилка
    Найбільше заробив у Раді перший віцеспікер Руслан Стефанчук - Народні депутати отримали першу зарплату: хто скільки заробив
    Найбільше заробив у Раді перший віцеспікер Руслан Стефанчук
    Фото: Влад Содель

    Серед очільників фракцій і груп найбільша зарплата у Ірини Геращенко, а найменша - у Юлії Тимошенко

    Народним депутатам Верховної Ради ІХ скликання нарахували першу повноцінну заробітну плату.

    Як повідомляє Liga.net, найбільше заробив у Раді перший віцеспікер Руслан Стефанчук, найменше – Анна Коваленко, яка стала заступником голови Офісу президента.

    За період із 29 серпня по 30 вересня голова Ради Дмитро Разумков отримав 50 500 грн, його перший заступник Руслан Стефанчук – 59 300 грн, а віцеспікер Олена Кондратюк – 49 800 грн.

    Очільники фракцій і груп одержали за вересень такі суми:

    • Давид Арахамія («Слуга народу») – 43 800 грн;
    • Юрій Бойко і Вадим Рабінович («ОПЗЖ») – 38 400 і 37 500 грн відповідно;
    • Юлія Тимошенко («Батьківщина») – 37 200 грн;
    • Артур Герасимов та Ірина Геращенко («ЄС») – 42 100 і 46 300 грн відповідно;
    • Сергій Рахманін («Голос») – 44 200 грн;
    • Тарас Батенко та Віктор Бондар («За майбутнє») – по 45 200 грн

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Народні депутати отримали першу зарплату: хто скільки заробив
    Народні депутати отримали першу зарплату: хто скільки заробив
    Народні депутати отримали першу зарплату: хто скільки заробив

    Крім того, борець Жан Беленюк, який відвідав 33% засідань, отримав 32 000 грн зарплати. Святослав Вакарчук заробив у вересні 45 200 грн, п'ятий президент Петро Порошенко – 42 000 грн, а кум Путіна Віктор Медведчук – 49 300 грн.

    Колишній журналіст телеканалу «1+1» Олександр Дубінський одержав 43 300 грн, а ексшоумен і пародист Олександр Скічко – 43 000 грн.

    Читайте також
    Віктор Медведчук Верховна Рада Вадим Рабінович депутат зарплата Юрій Бойко Святослав Вакарчук Артур Герасимов Жан Беленюк Дмитро Разумков Руслан Стефанчук Давид Арахамія Віктор Бондар Олександр Скічко Олександр Дубінський Анна Коваленко Олена Кондратюк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ