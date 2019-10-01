Народні депутати отримали першу зарплату: хто скільки заробив графіка



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Найбільше заробив у Раді перший віцеспікер Руслан Стефанчук Фото: Влад Содель

Серед очільників фракцій і груп найбільша зарплата у Ірини Геращенко, а найменша - у Юлії Тимошенко

Народним депутатам Верховної Ради ІХ скликання нарахували першу повноцінну заробітну плату.

Як повідомляє Liga.net, найбільше заробив у Раді перший віцеспікер Руслан Стефанчук, найменше – Анна Коваленко, яка стала заступником голови Офісу президента.

За період із 29 серпня по 30 вересня голова Ради Дмитро Разумков отримав 50 500 грн, його перший заступник Руслан Стефанчук – 59 300 грн, а віцеспікер Олена Кондратюк – 49 800 грн.

Очільники фракцій і груп одержали за вересень такі суми:

Давид Арахамія («Слуга народу») – 43 800 грн;

Юрій Бойко і Вадим Рабінович («ОПЗЖ») – 38 400 і 37 500 грн відповідно;

Юлія Тимошенко («Батьківщина») – 37 200 грн;

Артур Герасимов та Ірина Геращенко («ЄС») – 42 100 і 46 300 грн відповідно;

Сергій Рахманін («Голос») – 44 200 грн;

Тарас Батенко та Віктор Бондар («За майбутнє») – по 45 200 грн

Крім того, борець Жан Беленюк, який відвідав 33% засідань, отримав 32 000 грн зарплати. Святослав Вакарчук заробив у вересні 45 200 грн, п'ятий президент Петро Порошенко – 42 000 грн, а кум Путіна Віктор Медведчук – 49 300 грн.

Колишній журналіст телеканалу «1+1» Олександр Дубінський одержав 43 300 грн, а ексшоумен і пародист Олександр Скічко – 43 000 грн.