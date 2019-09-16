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    Прожитковий мінімум можуть наблизити до 4251 гривні

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    Прожитковий мінімум можуть наблизити до 4251 гривні

    Мінімальна зарплата у проєкті державного бюджету-2020 закладена на рівні 4723 гривні

    Кабінет міністрів має здійснити рішучі кроки щодо наближення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини, яка може становити розрахунково близько 4251 гривні.

    Про це йдеться в законопроєкті №2000 «Про Державний бюджет України на 2020 рік», оприлюдненому на порталі Верховної Ради.

    «Кабінету міністрів України здійснити рішучі кроки щодо наближення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини, яка може становити розрахунково близько 4251 гривні з відповідним коригуванням розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення», - йдеться в документі.

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    Разом з тим, у документі визначено, що прожитковий мінімум (ПМ) на одну особу в розрахунку на місяць становитиме з 1 січня 2020 року — 2027 гривень, з 1 липня — 2118 гривень, з 1 грудня — 2189 гривень.

    Подано також показники підвищення ПМ для основних соціальних і демографічних груп населення.

    • Так, для дітей віком до 6 років ПМ становитиме: з 1 січня 2020 року — 1779 гривень, з 1 липня — 1859 гривень, з 1 грудня — 1921 гривня;
    • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року — 2218 гривень, з 1 липня — 2318 гривень, з 1 грудня — 2395 гривень;
    • працездатних осіб: з 1 січня 2020 року — 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень;
    • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року — 1638 гривень, з 1 липня — 1712 гривні, з 1 грудня — 1769 гривень.

    Мінімальна зарплата у проєкті державного бюджету-2020 закладена на рівні 4723 гривні.

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