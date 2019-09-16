Прожитковий мінімум можуть наблизити до 4251 гривні



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Мінімальна зарплата у проєкті державного бюджету-2020 закладена на рівні 4723 гривні

Кабінет міністрів має здійснити рішучі кроки щодо наближення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини, яка може становити розрахунково близько 4251 гривні.

Про це йдеться в законопроєкті №2000 «Про Державний бюджет України на 2020 рік», оприлюдненому на порталі Верховної Ради.

«Кабінету міністрів України здійснити рішучі кроки щодо наближення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини, яка може становити розрахунково близько 4251 гривні з відповідним коригуванням розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення», - йдеться в документі.

Разом з тим, у документі визначено, що прожитковий мінімум (ПМ) на одну особу в розрахунку на місяць становитиме з 1 січня 2020 року — 2027 гривень, з 1 липня — 2118 гривень, з 1 грудня — 2189 гривень.

Подано також показники підвищення ПМ для основних соціальних і демографічних груп населення.

Так, для дітей віком до 6 років ПМ становитиме: з 1 січня 2020 року — 1779 гривень, з 1 липня — 1859 гривень, з 1 грудня — 1921 гривня;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року — 2218 гривень, з 1 липня — 2318 гривень, з 1 грудня — 2395 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2020 року — 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року — 1638 гривень, з 1 липня — 1712 гривні, з 1 грудня — 1769 гривень.

Мінімальна зарплата у проєкті державного бюджету-2020 закладена на рівні 4723 гривні.