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    Нардепа Добкіна не пустили в Росію покататися на мотоциклі

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    У Михайла Добкіна взяли відбитки пальців і не пустили в Росію - Нардепа Добкіна не пустили в Росію покататися на мотоциклі
    У Михайла Добкіна взяли відбитки пальців і не пустили в Росію

    Добкін хотів покататися по дорогах Бєлгородської області, яка межує з Харківською

    У п'ятницю, 5 липня, російські прикордонники не пустили нардепа з Опозиційного блоку Михайла Добкіна в РФ.

    Про це стало відомо на сторінці Добкіна в Facebook, де політик підтвердив інформацію користувача Станіслава Натанзона.

    Зазначається, що Добкін хотів на мотоциклі «вперше проїхати по дорогах РФ».

    «Михайла Добкіна щойно не пустили в Росію. Український політик, депутат Верховної Ради хотів покататися на мотоциклі дорогами Бєлгородщини. У Добкіна – російський Орден Дружби, якщо що»", – написав він.

    «Ось такі справи. Але ми і не таке переживали! Прорвемося», - написав Добкін і прикріпив пост, у якому містилася інформація про те, що його не пустили в РФ.

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    Нагадаємо, у кінці минулого року Добкін раптово опинився в списку санкцій Росії. Це сильно розлютило політика, який обматюкав уряд країни, пославши прем'єр-міністра Медведєва.

    прикордонники Росія політика Михайло Добкін Facebook
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