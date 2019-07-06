Нардепа Добкіна не пустили в Росію покататися на мотоциклі



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У Михайла Добкіна взяли відбитки пальців і не пустили в Росію

Добкін хотів покататися по дорогах Бєлгородської області, яка межує з Харківською

У п'ятницю, 5 липня, російські прикордонники не пустили нардепа з Опозиційного блоку Михайла Добкіна в РФ.

Про це стало відомо на сторінці Добкіна в Facebook, де політик підтвердив інформацію користувача Станіслава Натанзона.

Зазначається, що Добкін хотів на мотоциклі «вперше проїхати по дорогах РФ».

«Михайла Добкіна щойно не пустили в Росію. Український політик, депутат Верховної Ради хотів покататися на мотоциклі дорогами Бєлгородщини. У Добкіна – російський Орден Дружби, якщо що»", – написав він.

«Ось такі справи. Але ми і не таке переживали! Прорвемося», - написав Добкін і прикріпив пост, у якому містилася інформація про те, що його не пустили в РФ.

Нагадаємо, у кінці минулого року Добкін раптово опинився в списку санкцій Росії. Це сильно розлютило політика, який обматюкав уряд країни, пославши прем'єр-міністра Медведєва.