Нардепи не з’явилися на допит у справі «Сармата»



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Віталій Сармат Олешко

Кандидата в нардепи Пономарьова повторно викликали на допит у справі про вбивство Олешка

Народні депутати України Олександр Пономарьов та Сергій Валентиров не з’явилися сьогодні на допит у рамках розслідування кримінального провадження щодо вбивства бердянського активіста Віталія «Сармата» Олешка. Про це повідомив речник Нацполіції України Ярослав Тракало, передає УНН.

«Сьогодні на 12:00 мав бути допит, але вони не з’явилися. Не з’явилися через виборчу компанію, зайняті», - сказав Тракало.

За його словами, Пономарьова повторно викликали на допит на понеділок.

Як повідомлялось, поліція вручила народному депутату України повістку на допит у рамках розслідування провадження щодо замовників вбивства Віталія Олешка.

Нагадаємо, Віталій Олешко був вбитий 31 липня 2018 року у м. Бердянську. П’ятеро підозрюваних були затримані наступного дня. Згодом поліцейські встановили інших підозрюваних, зокрема, й в організації вбивства.

У грудні 2018 року при спробі перетину кордону в міжнародному аеропорту «Харків» поліцейські затримали підозрюваного у замовленні вбивства Олешка.