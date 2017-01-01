Нардепи пропонують скасувати продовження мораторію на продаж землі

Авторами документу є народні депутати від БПП, «Народного фронту» і «Самопомочі»

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про скасування рішення парламенту про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Законопроект 7350-П «Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 7 грудня 2017 року про прийняття в першому читанні за основу та в цілому проекту Закону України про



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Продаж сільськогосподарської землі в Україні заборонено

Авторами документу є народні депутати від БПП, «Народного фронту» і «Самопомочі»

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про скасування рішення парламенту про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Законопроект 7350-П «Проект Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 7 грудня 2017 року про прийняття в першому читанні за основу та в цілому проекту Закону України про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель» зареєстровано 8 грудня.

Авторами документу є народні депутати від БПП, «Народного фронту» і «Самопомочі», зокрема Олексій Мушак, Олександр Бригинець, Юрій Береза, Андрій Тетерук, Вікторі Войціцька та ін.

Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада 236 голосами підтримала законопроект про продовження мораторію на продаж землі.

Законом продовжено мораторій на продаж землі до моменту врегулювання на законодавчому рівні процедури обороту земель сільгосппризначення і розробки необхідних нормативно-правових актів, але не раніше 1 січня 2019 року.