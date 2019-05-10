Нардепи-«списочники» Пашинський і Іванчук збираються на мажоритарку



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Народний депутат від фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський

Судячи з аналізу активності Пашинського, він багато часу проводить у межах 64-го виборчого округу

Заступники голови фракції «Народний фронт», які йшли за списками, Сергій Пашинський та Андрій Іванчук активізувалися на мажоритарних округах у Житомирській та Івано-Франківській областях відповідно, де вони використовують для «засівання» свої благодійні фонди. Крім того, мешканцям цих регіонів транслюється проплачена реклама в соцмережах. Про це пише рух «Чесно».

Зазначимо, що Пашинський має іменний благодійний фонд, який відкрив свої регіональні представництва в Коростені, Овручі, Олевську й Лугинах Житомирської області. Ці населені пункти входять до округу №64, від якого нардепом наразі є Володимир Арешонков з Блоку Петра Порошенка.





«Благодійний фонд Сергія Пашинського» юридично зареєстрований у Житомирі, проте на його Facebook-сторінці зазначено адресу в місті Коростень, на вулиці Грушевського. Президентом фонду, за даними сторінки у Facebook, є дружина засновника – Руслана Пашинська, яка у вересні минулого року особисто вручала від організації подарунки закладам освіти в межах Коростенського, Овруцького районів та м.Овруча тощо.

Пашинський заснував свій благодійний фонд 2007 року. Його згадано в річній декларації нардепа.

«Благодійний фонд Сергія Пашинського» торік виграв разом з малим підприємством «Лібава ЛТД» тендер на 500 тис. грн на спорудження пам'ятника мешканцям Коростенщини, які виявили мужність, патріотизм, самовіддане служіння українському народові та загинули за незалежність Української держави. Замовником став відділ культури Коростенської РДА.





За даними протоколу, оприлюдненого на сайті ProZorro, ці півмільйона було розподілено так: МП «Лібава ЛТД» – 207 936 грн, «Благодійний фонд Сергія Пашинського» – 289 868 грн, ТОВ «ЛАД-ЛН» – 22 050 грн.

Пашинський навіть виступав на відкритті пам'ятника. Як зазначено під відео, для його зведення благодійний фонд надав фінансову підтримку.

Цікаво, що при цьому Пашинський є головою Комітету ВРУ з питань національної безпеки й оборони.

Саме в Коростені можна побачити зовнішню рекламу благодійного фонду нардепа.

Фото Миколи Виговського, місто Коростень

Тільки у квітні на Facebook-сторінці «Благодійного фонду Сергія Пашинського» було опубліковано 20 дописів, а цього місяця, станом на 6 травня, – поки що один пост про допомогу в організації турніру. Окрім того, сторінка має активну рекламу, яка поширюється на користувачів із Житомирської області й у деяких випадках – з Рівненщини.

Створено Facebook-сторінку благодійного фонду 14 вересня 2018-го, за рік до парламентських виборів.

Загалом, аналіз реклами в соцмережі показує, що сторінка платила за 14 рекламних повідомлень. Найчастіше це робили одразу після її створення – у вересні минулого року сплатили за 4 дописи. За 6 постів заплатили до 100 євро, за решту 8 – до 100 доларів. Отже, діапазон витрат на рекламу перебуває в межах 0-600 євро (0-670 доларів) і 0-800 доларів, тобто до 1 400 доларів, або десь до 37 тис. грн.

Судячи з аналізу активності Пашинського, він багато часу проводить у межах 64-го округу. Так, 5 квітня нардеп написав про висадження дерев на Олевщині. Також він вітав жінок з 8 Березня.

Сергій Пашинський був народним депутатом і в парламенті V-VII скликань, але завжди проходив лише за списком – спочатку від ВО «Батьківщина», а 2014-го – від «Народного фронту». Нагадаємо, що в «Нарфронті», загалом, чимало вихідців з «Батьківщини». 1998 року Пашинський балотувався до Верховної Ради як самовисуванець у сусідньому 66-му мажоритарному окрузі на Житомирщині (центр – м. Малин), проте не переміг.

За 2018 рік Сергій Пашинський задекларував грошових активів приблизно на 13,38 млн грн.

Щодо Андрія Іванчука, то рух «Чесно» помітив його активність в Івано-Франківській області, у межах округу №88 (м. Коломия, Коломийський і Городенківський райони), коли аналізував розподіл субвенцій в області 2018 року.

Громадський рух зафіксував, що на окрузі екс-кандидата в Президенти, позафракційного нардепа Юрія Тимошенка, який до січня був членом «Народного фронту», коломиянин Іванчук фігурує як депутат, котрий сприяв виділенню субвенцій. Зокрема, про це пише «Коломия сьогодні». А прізвище Тимошенка не згадується взагалі. Раніше в коментарі Руху «Чесно» Юрій Тимошенко запевняв, що не має наміру повторно йти до Верховної Ради через невдячність виборців.

Також рух звертав увагу, що Іванчук на своїй Facebook-сторінці часто розповідає про особисті досягнення на окрузі Тимошенка, зокрема про обладнання для лікарень, відкриття оновленого відділення меддопомоги, комп'ютеризацію шкіл тощо.

Андрій Іванчук теж має власну благодійну організацію «Міжнародний благодійний фонд «Покуття», про яку він повсякчас згадує в соцмережах і на публічній сторінці, і на персональній. Утім, БФ «Покуття» немає в річній декларації народного депутата. За даними Мін'юсту, благодійний фонд засновано ще в січні 2015 року.





Директоркою фонду є начальниця відділу культури Коломийської міської ради Уляна Мандрусяк, а співзасновниками, окрім Мандрусяк, – Любов Чернишова, екс-депутат Коломийської міськради Володимир Харук, екс-депутат (2010-2015 рр.) Коломийської міськради Юрій Плекан і позафракційний депутат Коломийської міськради Ігор Ільчишин (балотувався 2015-го від БПП).

Юрій Плекан був помічником нардепа Андрія Іванчука у ВРУ VII скликання. Володимир Харук раніше був одним із засновників коломийської організації «Фронту змін».

На публічній сторінці Іванчука в соцмережі більшість опублікованих у квітні постів так чи інакше стосувалися 88-го округу, насамперед Коломиї. Зокрема, йшлося про будівництво дзвіниці за сприяння Благодійного фонду «Покуття», про те, як на Великдень фонд роздав 3 тисячі великодніх кошиків.





У квітні Іванчук за сприяння свого фонду запускав «Водограй любові» та 3D-писанку. На світлинах у Facebook також можна побачити дітей, які отримують коробки з технікою (можливо, планшетами) з наліпками фонду.





Крім цього, фонд бере участь у реконструкції старовинної церкви в Коломиї.

Публічна сторінка Андрія Іванчука має одну оплачену рекламу – про його відвідини засідання Ради регіонального розвитку в Коломиї.

Таргетовану на Івано-Франківську область рекламу має й фонд «Покуття». Два дописи, для котрих реклама була активною на початку квітня, стосувалися розіграшу планшета для автора найкращого фото, зробленого біля фонтана в Коломиї, про який ми писали вище. На ці два пости витратили до 200 доларів.

За 2018 рік Іванчук задекларував грошових активів на 53,45 млн грн. Серед видатків є й кошти на благодійну допомогу – майже 439 тис. грн.

Іванчук був нардепом ВРУ VII-VIII скликань, але обирався тільки за партійним списком.

Проблема з благодійними фондами народних депутатів полягає в тому, що часто не можна дізнатися бенефіціарів цих організацій. Рух «Чесно» вже писав про те, як народні депутати піаряться на благодійних фондах, у статті «Зійшла «манна небесна»: як нардепи засипають виборців подарунками».

Раніше списочника з «Народного фронту» Ігоря Бриченка також помічали в «засіванні» округу на Миколаївщині.

А списочник з «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко хоче відібрати округ у «нарфронтівця» Віктора Романюка.

Громадський рух «Чесно» розповідав про те, що «Народний фронт» має занадто низький рейтинг для проходження до ВРУ наступного скликання, тому списочники партії шукають альтернативу в мажоритарці й саботують виконання коаліційної угоди щодо ліквідації мажоритарної системи.